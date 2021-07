TCR South America realiza segunda etapa de 2021 em Curitiba

Após iniciar sua história em Interlagos com duas de sprint vencidas pelo espanhol Pepe Oriola, o TCR South America desembarca nesta semana na capital paranaense para a segunda etapa da temporada inaugural. Será disputada uma corrida de endurance, com previsão de 40 voltas ou uma hora de duração. A prova terá os competidores regulares do campeonato compartilhando seus carros com convidados.

Estarão presentes no grid em Curitiba 22 pilotos, representando seis nacionalidades distintas. Vão alinhar 11 carros, de quatro montadoras diferentes: Alfa Romeo, Audi, Honda e Hyundai.

Os treinos no traçado de 3,695 km e 11 curvas de Curitiba terão início no sábado, com sessões livres e o classificatório a partir das 16 horas. No domingo, a segunda etapa da temporada acontecerá às 12h10.

No quali, os dois pilotos de cada carro registram voltas rápidas, com a ordem de largada sendo apurada pela soma das melhores passagens de cada integrante das duplas. O regulamento da prova determina 20 minutos como tempo mínimo para cada piloto e troca obrigatória de dois pneus durante a operação de pit stop.

A vitória na corrida de endurance vale 50 pontos – o dobro da pontuação por primeiro lugar em uma bateria do campeonato sprint. O quali também rende pontos, sendo 5 para a tripulação pole position, 4 para o segundo no grid e assim sucessivamente até o quinto, que anota 1. A pontuação conquistada na prova de endurance se soma ao obtido por cada piloto nas corridas de curta duração para a classificação geral do campeonato.

O quali no sábado será exibido ao vivo na região pelo canal TCR TV, que mostra também a prova domingo. A corrida será transmitida ao vivo para o Brasil pelo Fox Sports. Na Argentina a prova será exibida às 13h nos canais TyC Sports 2 e TyC Sports Play.

Lista de inscritos (por ordem numérica)

#10 Adalberto Baptista (BRA) e Alan Hellmeister (BRA)

#12 Sergio Jimenez (BRA) e Beto Monteiro (BRA)

#13 Digo Baptista (BRA) e Tom Coronel (HOL)

#16 Fabio Casagrande (BRA) e James Vance (CAN)

#17 Roy Block (EUA) e Tim Lewis (EUA)

#18 Thiago Marques (BRA) e Giovani Girotto (BRA)

#25 Ayrton Chorne (ARG) e Pedro Aizza (BRA)

#33 Jose Manuel Sapag (ARG) e Esteban Guerrieri (ARG)

#55 Tiel Andrade (BRA) e Ruslan Carta Filho (BRA)

#74 Pepe Oriola (ESP) e Marcelo Costa (BRA)

#77 Raphael Reis (BRA) e Valdeno Brito (BRA)

