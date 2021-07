A Red Bull ainda considera tomar medidas contra a penalidade concedida a Lewis Hamilton pelo acidente com Max Verstappen no GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1, que causou US$ 1,8 milhões em danos à equipe austríaca (aproximadamente R$ 9,37 milhões). Os protagonistas de 2021 colidiram na primeira volta em Silverstone, na curva Copse.

O holandês conseguiu sair andando do acidente, mesmo com um impacto de 51G. No entanto, foi levado ao hospital por precaução depois de ficar sem fôlego e machucado. Ele recebeu alta naquela noite após passar por tomografias e ressonâncias magnéticas.

O heptacampeão recebeu uma penalidade de dez segundos pelos comissários por ser considerado o principal culpado pelo acidente, mas se recuperou e venceu a corrida, reduzindo a vantagem de Verstappen na liderança do campeonato para oito pontos.

O chefe da equipe austríaca, Christian Horner, falou após a corrida sobre "direitos que estão disponíveis" para apelarem da decisão, embora esteja cético sobre a chance de qualquer ação ter sucesso.

Em sua coluna de resumo do GP da Grã-Bretanha no site da Red Bull, reafirmou sua opinião de que Hamilton havia espalhado e disse que ainda estavam considerando quais medidas esportivas poderiam solicitar uma revisão.

"Não é segredo que sentimos na época, e ainda pensamos, que ele recebeu uma penalidade leve por esse tipo de incidente", escreveu Horner. "Dada a gravidade e a punição branda, estamos revisando todos os dados e temos o direito de pedir que vejam de novo."

"Portanto, ainda estamos analisando as evidências e considerando todas as nossas opções", completou.

Duel Hamilton-Verstappen

Embora não possam apelar diretamente da pena de dez segundos, a Red Bull pode solicitar uma revisão do caso pela FIA, desde que traga novas provas "significativas e relevantes" para argumentar seu caso dentro de 14 dias.

Christian disse que Verstappen "sentiu como se tivesse lutado alguns rounds com Tyson Fury (boxeador britânico)" após a batida, quando falou com o líder do campeonato no dia seguinte ao acidente. O holandês escapou sem ferimentos graves, mas o mesmo não pode ser dito de seu carro, com o assento dentro da cabine quebrado.

O conselheiro da escuderia, Helmut Marko, inicialmente afirmou que causou cerca de 750.000 € (cerca de R$ 4,6 milhões) em danos, mas Horner afirmou que foi mais ou menos o o dobro desse valor.

"Uma grande quantidade de crédito deve ir para os padrões de segurança dos bólidos de hoje, o Halo e os sistemas de barreira. O impacto foi tal que quebrou o banco de Max", disse o chefe da equipe. "O carro poderia ter capotado facilmente, o que foi uma preocupação inicial expressa pela primeira equipe médica que atendeu, mas felizmente isso não aconteceu."

"O outro fator significativo é custo disso. Esse acidente nos custou aproximadamente US$ 1,8 milhão e tem enormes ramificações em uma era de limite de orçamento", revelou.

