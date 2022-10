Carregar reprodutor de áudio

O TCR South America segue em terras argentinas, e volta a acelerar neste fim de semana para a grande final da temporada 2022 no Circuito Internacional de San Juan Villicum.

Esta será a primeira passagem do TCR SA pelo circuito do norte argentino, próximo à cidade de Córdoba. As sessões serão concentradas na sexta-feira (treino livre), sábado (treino livre e classificação) e domingo (duas corridas).

Há algumas semanas, em Buenos Aires, foram definidos os campeões por equipes e da Copa Trophy, onde a PMO Motorsport com Lynk & Co se sagrou campeã e Fábio Casagrande ficou com o título na sua categoria.

O campeonato de pilotos tem três postulantes ainda com chances matemáticas de chegar lá. O mais distante é o brasileiro Raphael Reis com a CUPRA da W2 Pro GP que, após o descarte obrigatório que tinha que ser feito pelo regulamento da categoria, aparece com 87 pontos de desvantagem para Fabricio Pezzini, tendo ao todo 96 pontos em disputa em San Juan. O outro que enfrentará o piloto da Lynk & Co. será o argentino Juan Ángel Rosso que está 43 pontos atrás do líder.

Confira a programação do TCR South America em Buenos Aires:

Sessão Dia Horário Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 17h Canal do TCR SA no YouTube Treino Livre 2 Sábado 10h Canal do TCR SA no YouTube Classificação Sábado 14h10 Canal do TCR SA no YouTube Corrida 1 Domingo 09h10 ESPN 4 e Star+ Corrida 2 Domingo 12h10 ESPN 4 e Star+

