É hora de acelerar! O TCR World Tour encerra o sábado em Interlagos com a sessão classificatória da etapa conjunta com o TCR South America e o TCR Brasil, definindo o grid de largada para as duas corridas do domingo.

O quali segue a mesma dinâmica das demais etapas do campeonato sul-americano: todos os 28 carros vão à pista para o Q1, com os 12 melhores avançando para o Q2. O resultado da classificação define o grid da corrida 1 de forma inalterada, enquanto a corrida 2 realiza a inversão dos dez primeiros colocados.

Assista à classificação do TCR World Tour em Interlagos:

Motorsport Business #7 – SLAVIERO: TCR se tornou GRANDE SOLUÇÃO para FABRICANTES, EQUIPES e PILOTOS

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PODCAST: A REAL chance de um brasileiro na F1 e o duelo NORRIS x VERSTAPPEN, com GERALDO RODRIGUES

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!