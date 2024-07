O TCR World Tour realizou no começo da tarde de sábado o segundo e último treino livre da etapa de Interlagos, realizada em conjunto com o TCR South America e o TCR Brasil. E, ao final da sessão de 30 minutos, Dušan Borković colocou a Honda na ponta da tabela, seguido de John Filippi, representante da Audi.

O argentino Esteban Guerrieri, que também corre com a Honda no TCR World Tour, completou o top 3, à frente do líder do campeonato, Norbert Michelisz, da Hyundai. Sexto colocado, Juan Manuel Casella foi o mais rápido entre os pilotos do TCR South America.

Em mais uma sessão que correu sem problemas, Borkovic conseguiu um tempo de 01min42s953 no apagar das luzes, após o fim da regressiva de 30 minutos, terminando 0s153 à frente de Filippe e 0s183 mais rápido que Guerrieri.

Michelisz foi o quarto com 01min43s458, o mesmo tempo que seu companheiro de Hyundai, Mikel Azcona, que completou o top 5.

Casella foi o mais rápido dentre os pilotos do TCR South America com uma marca de 01min43s521. Seu competidor mais próximo foi Rafa Suzuki, na décima posição, seguido de Galid Osman e Rapha Reis em 12º e 13º.

O TCR World Tour finaliza o sábado em Interlagos com a classificação, que determina o grid de largada para a etapa da capital paulista. A sessão está marcada para 15h, com transmissão ao vivo da Motorsport.tv Brasil.

Confira o resultado do TL2 do TCR World Tour em Interlagos:

Entre parênteses: equipe do piloto, carro e Campeonato pelo qual compete

1 – Dušan Borković (GOAT Racing – Honda – TCR World Tour)

2 – John Filippi (Vulcano Motorsport – Audi – TCR World Tour)

3 – Esteban Guerrieri (GOAT Racing – Honda – TCR World Tour)

4 – Norbert Michelisz (BRC Squadra Corse – Hyundai – TCR World Tour)

5 – Mikel Azcona (BRC Squadra Corse – Hyundai – TCR World Tour)

6 – Juan Manuel Casella (Squadra Martino – Honda – TCR SA e TCR BR)

7 – Néstor Girolami (BRC Squadra Corse – Hyundai – TCR World Tour)

8 – Santiago Urrutia (Cyan Racing – Lynk & Co. – TCR World Tour)

9 – Yann Ehrlacher (Cyan Racing – Lynk & Co. – TCR World Tour)

10 – Rafael Suzuki (PMO Racing – Peugeot – TCR SA e TCR BR)

11 – Marco Butti (GOAT Racing – Honda – TCR World Tour)

12 – Galid Osman (W2 Pro GP – CUPRA – TCR SA e TCR BR)

13 – Raphael Reis (W2 Pro GP – CUPRA – TCR SA e TCR BR)

14 – Juan Ángel Rosso (Paladini Racing – Toyota – TCR SA e TCR BR)

15 – Thed Björk (Cyan Racing – Lynk & Co. – TCR World Tour)

16 – Pedro Cardoso (PMO Racing – Peugeot – TCR SA e TCR BR)

17 – Ma Qing Hua (Cyan Racing – Lynk & Co. – TCR World Tour)

18 – Marcos Regadas (PMO Racing – Peugeot – TCR SA e TCR BR) *

19 – Fabián Yannantuoni (Paladini Racing – Toyota – TCR SA e TCR BR)

20 – Nelson Piquet Jr. (Squadra Martino – Honda – TCR SA e TCR BR)

21 – Thiago Vivacqua (Cobra Racing Team – Toyota – TCR SA e TCR BR)

22 – Matías Rossi (Toyota Team Argentina – Toyota – TCR SA)

23 – Enrique Maglione (Squadra Martino – Honda – TCR SA e TCR BR) *

24 – Leonel Pernía (PMO Racing – Peugeot – TCR SA)

25 – Guilherme Reischl (W2 Pro GP – CUPRA – TCR SA e TCR BR) *

26 – Norberto Fontana (Cobra Racing Team – Toyota – TCR SA)

27 – Fabio Casagrande (Squadra Martino – Honda – TCR SA e TCR BR) *

28 – Diego Gutierrez (Paladini Racing – Toyota – TCR SA) *

