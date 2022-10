Carregar reprodutor de áudio

O FIA Motorsport Games terão sua segunda edição e o TCR South America será representado por três pilotos que correram na categoria durante 2022. O jovem argentino Ignacio Montenegro fará parte da equipe Argentina na categoria de carros de turismo com um Honda Civic Type R (TCR), o brasileiro Raphael Reis fará o mesmo com um CUPRA TCR para o Brasil e o suíço/brasileiro Gabriel Lusquiños pilotará um CUPRA TCR sob a bandeira suíça.

O FIA Motorsport Games é um evento multidisciplinar único em que os pilotos competem nas cores dos seus países. Organizada pelo SRO Motorsports Group em associação com a Federação Internacional de Automobilismo (FIA), a primeira edição aconteceu em Roma em 2019 e as competições aconteceram no circuito de Vallelunga.

A segunda edição será de 26 a 30 de outubro de 2022 com um número maior de categorias, incluindo Endurance, GT Sprint e Rally. Neste caso, Marselha será a cidade anfitriã, enquanto o circuito será o conhecido Paul Ricard.

Por meio de um pedido do TCR South America, o argentino da Rada Tilly pôde confirmar sua presença no evento mais importante do automobilismo mundial. Montenegro disputou as duas últimas corridas da categoria, sendo destaque na etapa de Endurance em Termas de Río Hondo (Santiago del Estero) quando liderou até a penúltima volta, mas um problema com seu carro o tirou sua vitória na estreia.

Reis terá a honra de levar a bandeira do Brasil ao topo. O brasiliense, que ainda tem chance de ser um dos campeões de 2022 do TCR South America, terá um CUPRA com as cores verde e amarela para competir na categoria de turismo.

Nosso último representante será o carioca Gabriel Lusquiños que correrá sob as cores da Suíça desde que seu avô nasceu em Bremgarten. Ele, como sua mãe, tem dupla nacionalidade e tem uma cultura suíça profundamente enraizada na família. Exemplo disso é o Audi RS3 da Cobra Racing Team que participa do TCR South America que em um de seus retrovisores traz a bandeira do país europeu.

O calendário do FIA Motorsport Games será composto por dois treinos e qualificação. As atividades terão cerca de 30 minutos de duração. Serão duas corridas, uma classificatória de 25 minutos + 1 volta e a final de 30 minutos + 1 volta.

“É uma honra para o TCR South America que três de nossos pilotos possam fazer parte deste grande evento”, disse Federico Punteri, presidente da TCR South América. “Este é mais um exemplo do crescimento da categoria e da importância do conceito TCR, que tem os mesmos carros em todas as partes do mundo.”

"Toda a família da minha mãe é suíça e tenho essa cultura enraizada desde criança”, comentou Gabriel Lusquiños. “Estou feliz por disputar um campeonato internacional com essas cores, principalmente no conceito TCR que me permite pilotar um carro com as mesmas condições técnicas e regras esportivas do que faço na América do Sul”.

“Estou muito motivado para competir representando o Brasil no FIA Motorsport Games”, disse Raphael Reis. “Estarei com meus engenheiros e um mecânico do W2 Pro GP na França e isso deve nos ajudar a competir com um CUPRA idêntico ao do TCR South America”.

“Estou muito satisfeito com esta oportunidade de participar dos FIA Motorsport Games nestes carros TCR”, comentou Ignacio Montenegro. “Quero agradecer a todo o TCR South America por toda a ajuda que me deram, Néstor Girolami por me gerenciar e me dar essa oportunidade, Nunzia Corvini que graças a ela conseguimos fechar tudo bem e minha família por me apoiar neste momento. SSerá uma oportunidade única de representar a Argentina e farei o possível para levar para casa a medalha de ouro. Espero que a partir dessa data mais portas possam ser abertas”.

