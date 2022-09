Carregar reprodutor de áudio

Uma das grandes novidades do TCR South America em 2022 foi a estreia da Toyota no campeonato, a partir da sexta etapa, em Termas de Rio Hondo, na Argentina, tendo como um dos pilotos Thiago Camilo.

A montadora japonesa é a 16ª fabricante a integrar os campeonatos TCR pelo mundo, com o diferencial que todos os carros serão produzidos na Argentina, por meio do programa Toyota Gazoo Racing.

O Motorsport.com apurou que para 2023 serão seis Corollas no grid do TCR South America, com três equipes utilizando dois carros cada, sendo uma delas do Brasil, a Cobra Racing Team.

A equipe liderada por Nonô Figueiredo, que atualmente utiliza carros da marca Audi, será uma das representantes com dois carros, tanto para o campeonato sul-americano quanto para o TCR Brasil, que terá sua temporada inaugural no ano que vem. Ainda não se sabe o que acontecerá com os dois Audis do time.

Além da primeira temporada completa da Toyota no próximo ano, o TCR terá três campeonatos em território sul-americano. O TCR South America terá campeonatos Sprint e Endurance, além do já citado TCR Brasil, totalizando 13 eventos, de fevereiro a dezembro.

