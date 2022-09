Buenos Aires começa a definir o campeonato do TCR South America

Carregar reprodutor de áudio

A chegada do TCR South America na Ciudad Autódromo Oscar y Juan Gálvez, em Buenos Aires, marca o início da definição do campeonato que terá seu último encontro em San Juan Villicum. Com duas corridas marcadas para domingo, a categoria se prepara para um dos eventos mais importantes do calendário de 2022 que contará com a participação de novos pilotos e equipes.

A particularidade desta etapa é que no final do domingo, todos os pilotos terão que descartar um resultado para definir a tabela antes da última etapa. Não podendo ser nenhuma prova de endurance, ou provas onde os pilotos foram excluídos ou não participaram do evento.

Sem contar esses descartes, no momento o líder da geral é o argentino Fabricio Pezzini com 401 pontos, seguido por seu compatriota Juan Ángel Rosso com 329 e o brasileiro Raphael Reis com 317. O Top 5 ainda tem o argentino Manuel Sapag com 309 e o joven brasileiro Pedro Aizza com 271.

Por sua vez, um campeonato que pode ser definido nesta etapa é o campeonato por equipes. Com 715 pontos, a PMO Motorsport com seus Lynk & Co tem uma vantagem de 182 sobre seu rival imediato, a W2 Pro GP com os CUPRA.

A Copa Trophy também vive sua fase decisiva e pode sair de Buenos Aires com o campeão definido. Fabio Casagrande, com 399 pontos pode levantar o troféu dependiendo dos resultados de Enrique Maglione, que soma 308.

A atividade começará na sexta-feira com um shakedown e continuará no sábado com os dois treinos e qualificação. No domingo de manhã começará a Corrida 1 e ao meio-dia será a Corrida 2.

Uma das atrações da etapa é o americano Roy Block à bordo do Honda FK7 da Squadra Martino e a estreia do Milanese Sport com outro Honda Civic FK7 que terá o outro argentino ao volante.

CALENDÁRIO – ETAPA 7 – CIUDAD AUTODROMO OSCAR E JUAN GÁLVEZ

SEXTA-FEIRA, 16 DE SETEMBRO

17h40 às 18h00 –Shake Down



SÁBADO, 17 DE SETEMBRO

10h00 às 10h30 – Treino 1

13h00 às 13h30 – Treino 2

17:10 às 17:30 – Q1

17:40 às 17:50 – Q2 (12 primeiros)



DOMINGO, 18 DE SETEMBRO DE 2022

09:21 – Abertura de box

09:31 – Box fechado

09:33 – Placa de 3 minutos

09:36 – Volta de apresentação

09:38 – Corrida 1 (17 voltas ou 30 minutos)

10h10 – Chegada da corrida 1

10h15 – Pódio da Corrida 1

12:06 – Abertura de box

12:16 – Box fechado

12:18 – Placa de 3 Minutos

12:21 – Volta de apresentação

12:24 – Corrida 2 (20 voltas ou 35 minutos)

13h00 –Chegada da corrida 2

13h10 – Pódio corrida 2

LISTA DE INSCRIÇÃO:

W2 PROGP

#77 Raphael Reis (BRA) – CUPRA TCR

#17 Alceu Feldmann (BRA) – CUPRA TCR



COBRA RACING TEAM

TBC – Audi RS3 Sedan 8V SEQ

#22 Gabriel Lusquiños (BRA) – Audi RS3 Sedan 8V SEQ



SQUADRA MARTINO

#34 Fabio Casagrande (BRA) – Honda Civic FK7*

#26 Juan Angel Rosso (ARG) – Honda Civic FK7

#11 Roy Block (EUA) – Honda Civic FK7*



PMO MOTORSPORT

#7 Fabricio Pezzini (ARG) – Lynk & Co 03 TCR

#33 Manuel Sapag (ARG) – Lynk & Co 03 TCR

#13 Pablo Otero (ARG) – Lynk & Co 03 TCR*



PMO RACING

#60 Juan Manuel Casella (URU) – Peugeot 308 GTI TCR

#15 Enrique Maglione (URU) – Peugeot 308 GTI TCR*

#87 Franco Farina (ARG) – Peugeot 308 GTI TCR

#37 Guilherme Resichl (BRA) – Peugeot 308 GTI TCR*



SCUDERIA CHIARELLI

#35 Pedro Aizza (BRA) – Hyundai Elantra



SQUADRA MARTINO URUGUAI

TBC – Alfa Romeo Giulietta

TBC – Alfa Romeo Giulietta



TOYOTA GAZOO RACING LATIN AMERICA

#32 Jorge Barrio (ARG) – Toyota Corolla GRS



MILANESE SPORT

TBC – Honda Civic FK7

