Autódromo Internacional Juan e Oscar Gálvez, em Buenos Aires, na Argentina. Um local que só traz boas lembranças para Raphael Reis. Afinal, o piloto do Cupra Leon #77 da W2 ProGP retorna ao palco de sua vitória no TCR South America, no dia 13 de novembro do ano passado, o brasiliense venceu a prova de endurance da categoria, em dupla com o argentino Néstor “Bebu” Girolami.

Neste ano, porém, o cenário é diferente para ‘Raphinha’. Após os azares nas duas provas de endurance do campeonato, que rendem mais pontos, as chances de título ainda existem, mas diminuíram bastante. Por isso, o objetivo em Buenos Aires e em San Juan, na Argentina, nas provas que encerram a temporada 2022, é conseguir um bom desempenho, ser agressivo e lutar pelas quatro vitórias possíveis.

Raphael Reis chega na terceira posição do TCR South America na etapa de Buenos Aires a 84 pontos do líder, o argentino Fabricio Pezzini, que corre com um Lynk & Co da PMO Motorsport. Esta é a segunda perna da jornada argentina do campeonato, que já teve uma corrida em Termas de Río Hondo e terminará em San Juan.

Esta é a temporada de estreia do Cupra Leon da W2 ProGp. Na etapa de abertura do campeonato, no Velocitta, Reis fez a pole position, venceu a corrida 1 e foi terceiro na segunda prova. Na sequência do campeonato a equipe mostrou velocidade e conquistou mais dois terceiros e um segundo lugar com o campeão de 2018 da Stock Light.

A etapa de Termas de Buenos Aires do TCR South America terá uma classificação no fim da tarde de sábado. As duas corridas serão disputadas na manhã de domingo: a primeira, às 9h38 (de Brasília) e a segunda, às 12h24. As provas terão transmissão pelos canais ESPN/Star+.

"A motivação é grande, na verdade”, disse Reis. “A situação se complicou um pouco no campeonato, dado que as duas corridas que mais valem pontos, as de endurance, em duplas, a gente acabou não concluindo. E os poucos descartes acabaram nos prejudicando no campeonato.

“Então, a gente chega aqui visando finalizar o ano com uma boa performance, que não faltou durante o ano. Agora é tentar subir ao pódio máximo de vezes possível e tentar vencer. Não vamos visar somente os pontos, queremos o resultado em si.”

