TCR South America: Confira a programação da etapa de Buenos Aires

Carregar reprodutor de áudio

O TCR South America segue em terras argentinas, e volta a acelerar neste fim de semana, agora em Buenos Aires, para a penúltima etapa da temporada 2022.

O Ciudad Autódromo Oscar y Juan Gálvez, na capital argentina, será o palco da vez após uma etapa movimentada em Termas de Río Hondo. As sessões serão concentradas no sábado (treinos livres e classificação) e domingo (duas corridas).

A particularidade desta etapa é que no final do domingo, todos os pilotos terão que descartar um resultado para definir a tabela antes da última etapa. Não podendo ser nenhuma prova de endurance, ou provas onde os pilotos foram excluídos ou não participaram do evento.

Sem contar esses descartes, no momento o líder da geral é o argentino Fabricio Pezzini com 401 pontos, seguido por seu compatriota Juan Ángel Rosso com 329 e o brasileiro Raphael Reis com 317. O Top 5 ainda tem o argentino Manuel Sapag com 309 e o jovem brasileiro Pedro Aizza com 271.

Confira a programação do TCR South America em Buenos Aires:

Sessão Dia Horário Transmissão Treino Livre 1 Sábado 10h Canal do TCR SA no YouTube Treino Livre 2 Sábado 13h Canal do TCR SA no YouTube Classificação Sábado 17h10 Canal do TCR SA no YouTube Corrida 1 Domingo 09h30 ESPN 4 e Star+ Corrida 2 Domingo 12h20 ESPN 4 e Star+

Motel na Coreia: Mari Becker revela bizarrice em GP, com inseticida, corda da sobrevivência e mais sobre F1

Podcast #195 - Fantasma de Abu Dhabi assombra Monza: o que mudar na F1?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: