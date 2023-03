Carregar reprodutor de áudio

Equipe vencedora dos títulos de pilotos e equipes na temporada inaugural do TCR South America Banco BRB em 2021, a W2 Pro GP volta a preparar dois CUPRA nesta temporada, para os pilotos brasileiros Raphael Reis e Galid Osman.

O brasiliense Reis é o primeiro pole-position da história da categoria e disputou todas as provas do TCR South America Banco BRB desde 2021, sempre defendendo a equipe W2 Pro GP. Terceiro colocado nos dois campeonatos e representante do Brasil no FIA Motorsport Games em 2022, o titular do carro #77 venceu três corridas e conquistou três poles no certame sul-americano.

Seu vínculo com a equipe vem de longa data e tem como destaque o título da Stock Car Light em 2018.

“Fui o primeiro piloto brasileiro a confirmar minha participação no TCR South America Banco BRB e competi todas as provas realizadas na história do campeonato", disse Reis.

"Fico muito contente em iniciar mais uma temporada com a W2 Pro GP, onde me sinto em família. Tivemos grandes momentos na categoria, com poles, vitórias e a classificação para o FIA Motorsport Games no ano passado. A meta em 2023 é lutar pelo título e vamos trabalhar duro para chegar lá”.

Galid Osman tem 37 anos de idade e fez as últimas 11 temporadas como titular da Stock Car, disputando mais de 200 provas. Ele tem três vitórias, a mais recente delas em parceria com Enzo Elias na Corrida de Duplas de 2021.

Além de trajetória de destaque na mais tradicional categoria do automobilismo brasileiro e de participações destacadas na Porsche Cup, Galid já mostrou repertório com carros de tração dianteira ao longo de sua carreira, vencendo corridas e disputando título na antiga Copa Petrobras de Marcas no Brasil.

“Estou bastante animado com esse novo desafio em minha carreira", disse Galid. "Depois de 11 temporada nas Stock Car, resolvi ir para a TCR pois é uma categoria em que acredito muito. Hoje é a maior categoria de turismo no mundo, com 36 campeonatos".

"Será um desafio muito legal conhecer outros tipos de carros e outras pistas, correr em outros países. E estou bastante esperançoso em fazer uma boa temporada, em uma equipe forte como a W2 Pro GP, que conta com o Raphinha, um piloto já bastante experiente no evento”

Com sede no Rio de Janeiro, a equipe W2 Pro GP é a escuderia brasileira de maior sucesso na história do TCR South America Banco BRB, presente com dois carros em todos os eventos já realizados. Na primeira temporada, preparou dois Honda Civic TCR e levou o espanhol Pepe Oriola ao título de pilotos. No ano passado, promoveu o ingresso da CUPRA no campeonato.

“Estamos extremamente motivados e ansiosos pelo início da temporada do TCR South America Banco BRB", comentou Serafin Jr, chefe da W2. "Ganhamos os campeonatos no primeiro ano e no ano passado terminamos em segundo por equipes e em terceiro com o Raphael. Foi nosso primeiro ano com o CUPRA e agora estamos mais preparados ainda".

"Sabemos do potencial dos nossos pilotos: Reis já mostrou nos últimos dois anos o que é capaz de fazer no TCR e temos total confiança que o Galid fará uma rápida adaptação vindo da Stock Car, uma vez que já tem experiência com carros de tração dianteira. A temporada 2023 vem cheia de novidades e promete ser a mais forte da história do campeonato. Estamos prontos para o desafio".

A primeira etapa do TCR South America Banco BRB em 2023 acontece em Cordoba, nos dias 25 e 26 de março.

Rico Penteado revela como Flavio Briatore 'acabou com a brincadeira' na Renault F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #220 - Fernando Alonso pode ser a 'salvação' da F1 em 2023?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: