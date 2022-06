Carregar reprodutor de áudio

Neste fim de semana, o TCR South America realiza a etapa de Goiânia de sua temporada 2022, no último evento da categoria em solo brasileiro neste ano. Depois de disputas no Velocitta e em Interlagos, o campeonato continental passa pelo Centro-Oeste do País e parte para Uruguai e Argentina, consolidando seu caráter internacional. E tal faceta, aliás, foi um dos destaques da competição na última prova, em São Paulo.

Isso porque a equipe argentina Squadra Martino (Honda Civic) reuniu o brasileiro Fabio Casagrande e o uruguaio Mauricio Lambiris na corrida disputada em duplas no começo de maio, em etapa na qual a categoria foi visitada por Bernie Ecclestone, ex-chefão da Fórmula 1.

Carro 'único'

Com um recorde de 19 modelos inscritos e 38 pilotos de três nacionalidades diferentes para a etapa, a prova de Endurance contou com a vitória dos argentinos Fabricio Pezzini e Javier Merlo. O #34 de Casagrande e Lambiris, porém, foi o único do grid com pilotos de dois países diferentes.

Questionado sobre a experiência de defender uma equipe argentina ao lado de um uruguaio, Casagrande disse: "Eu sou o único piloto brasileiro que não corre para uma equipe brasileira. É bacana, é uma experiência diferente, a gente fala um 'portunhol'... É legal o jeito que o argentino encara o carro de corrida, é bem bacana. É bem diferente, eu estou gostando bastante da experiência."

Quando questionado sobre se o 'mix de nacionalidades' deixa o piloto em vantagem numa competição sul-americana, Casagrande respondeu: "Acho que existe uma facilidade. Quando eles estão no Brasil, consigo ajudar na adaptação. Quando vou para lá, eles me ajudam."

Sempre que a gente chega em alguma pista, tem uma rapidez maior de adaptação", afirmou Fabio. Lambiris, do Uruguai, concordou que a situação é uma espécie de 'Libertadores do automobilismo', acrescentando um elogio aos argentinos.

"O automobilismo argentino é um dos mais fortes do mundo, com gente muito capacitada e equipes muito boas. Isso faz com que, em uma categoria sul-americana como o TCR, tenhamos argentinos. São competitivos", disse o 'gringo'.

A Squadra Martino foi uma das equipes pioneiras do campeonato. Na temporada inaugural, no ano passado, colocou três Civics na pista e terminou na terceira colocação geral entre as escuderias. José Manuel Sapag terminou em quarto lugar certame de pilotos e Casagrande foi vice-campeão da Copa Trophy. Para 2022, a equipe sediada em Córdoba, no meio-oeste da Argentina, conta com dois Honda Civic Type R da nova geração.

