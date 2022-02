Crown Racing anuncia primeiro piloto para o TCR South America

Carregar reprodutor de áudio

A equipe brasileira que estreia no TCR South America em sua segunda temporada na história confirmou hoje seu primeiro piloto para integrar o grid. A Crown Racing colocará a bordo de um de seus Honda Civic o piloto Gabriel Lusquiños.

Nascido em 2 de fevereiro de 1994, Lusquiños é natural do Rio de Janeiro e começou sua trajetória no automobilismo aos 10 anos de idade. Depois de muitos anos no kartismo indoor, fez sua primeira temporada nos carros pela Fórmula 1600, onde se sagrou campeão em 2015. Ainda em 2015 acelerou na Sprint Race e terminou aquela temporada com o quarto lugar na classificação geral, somando três vitórias e 10 pódios ao longo do ano.

A jornada de Lusquiños nas pistas seguiu no brasileiro de marcas, onde subiu ao pódio em sua estreia. Com o bom desempenho apresentado, a equipe Motortech Competições levou o piloto ao grid da Stock Light, principal categoria de acesso a Stock Car.

Correu a temporada de 2018 pela mesma Motortech e em 2019 se mudou para a Carlos Alves Competições, onde também estreou na Endurance Brasil com vitória na classe GT4 nas 3h de Goiânia.

A última temporada de Gabriel Lusquiños na Stock Light terminou com o piloto carioca na oitava posição da classificação geral.

“Estou muito empolgado com essa nova fase na minha carreira", disse Luisquiños. "É meu primeiro campeonato completo em um carro de tração dianteira, é um tipo de carro que eu gosto bastante da pilotagem e isso me motiva ainda mais para a temporada".

"Além disso, é meu primeiro campeonato internacional e isso também é uma injeção extra de animo para buscar nossos objetivos. A Crown é uma equipe multicampeã aqui no Brasil e tem uma equipe muito competente, vai ser ótimo contar com a experiência do William Lube, Gustavo Câmara e Cacá Bueno. Tenho certeza que vai ser uma parceria de muito sucesso, estou ansioso para acelerar na temporada que começa agora no dia 3 de abril.”

A equipe Crown Racing confirmou sua participação em toda a temporada do TCR South America em 2022. A primeira rodada acontece no dia 3 de abril, no Velocitta.

