A equipe carioca W2 Pro GP escreveu seu nome na história do TCR South America com a primeira pole position da história do campeonato, primeira vitória e os inéditos títulos de pilotos e de equipes. E promete vir ainda mais forte para a temporada 2022, agora com dois CUPRA Leon novos.

Serafin Junior e Duda Pamplona, sócios da equipe, aproveitaram o período entre as temporadas e foram para a Espanha e fecharam negócio envolvendo os modelos, que vão representar a entrada de mais uma montadora no evento sul-americano.

"Acompanhamos atentamente a expansão da plataforma TCR pelo mundo e ficamos animados com o nível de disputa do TCR South America em sua temporada inaugural", disse Xavi Serra, chefe da CUPRA Racing. "A W2 Pro GP mostrou na pista que é uma das forças do campeonato e certamente voltará para disputar vitórias e títulos. A CUPRA não poderia ter melhor oportunidade para ingressar no evento."

"É o CUPRA que foi campeão europeu, campeão sueco e com várias vitórias importantes ao longo de 2021, inclusive no WTCR", comentou Pamplona sobre o carro. "Temos certeza que terá uma performance muito boa nas pistas do Brasil, Argentina e Uruguai."

Um dos carros já tem seu titular definido. Primeiro piloto anunciado no grid do TCR South America no ano passado, primeiro pole position da história da categoria e terceiro colocado ao término da temporada, o brasiliense Raphael Reis está mais uma vez confirmado para todas as etapas em 2022. O segundo nome do piloto será posteriormente informado pela equipe.

"Reis está confirmado e temos certeza que estará brigando pelo título", disse Serafin Junior sobre um de seus competidores. "Ele é nosso parceiro de primeira hora no projeto TCR. Em 2021 sempre teve muita velocidade, mas teve muita coisa para aprender na realidade da categoria, como por exemplo as largadas paradas e as primeiras voltas com pneus frios. Temos negociações com alguns pilotos para o segundo carro, mas a vaga ainda está em aberto."

Os novos carros da W2 Pro GP devem chegar ao Brasil no início de março e devem realizar um shakedown antes da abertura da temporada, que terá sua etapa inaugural no primeiro fim de semana de abril, no Velocitta.

