Equipe TTA confirma Juan Manuel Sapag para TCR South America 2023

Juan Manuel Sapag é o segundo piloto confirmado pela equipe TTA, que disputará a temporada 2023 do TCR South America com dois Toyota Corolla. O elenco agora está completo, com o já anunciado Bernardo Llaver e a direção de Dario Ramonda.

“Estou contente em continuar no TCR, uma categoria que me agrada muito e tem bastante projeção. Gostei dos eventos compartilhados com o TCR WORLD TOUR e estou bastante entusiasmado com o desafio de me unir à Toyota e desenvolver o carro. Espero que possamos ser rápidos", disse Sapag.

Diretor da equipe TTA, Dario Ramonda: “Estamos preparados para iniciar um novo desafio em nossa atividade no esporte a motor, muito entusiasmados com a proposta do TCR South America para o ano de 2023 e sua projeção futura. É motivação especial também correr em pistas argentinas, uruguaias e brasileiras, algumas que ainda não conhecemos, e somada a participação dupla no TCR WORLD TOUR".

"Contamos com um grande corpo técnico que já colocou na pista com sucesso o Corolla TCR no fim da temporada passada e com uma sólida dupla de pilotos. Berni Llaver já teve aparições na categoria mostrando seu conhecido e elevado nível. E Manu Sapag, com mais experiência e conhecimento do conceito, dono de resultados muito positivos em suas participações na América do Sul e Europa. Estamos nos aprontando agora para a estreia em Cordoba em pouco mais de 30 dias."

Sapag tem quilometragem no conceito TCR. Desde a primeira edição do campeonato, compete no certame sul-americano e tem passagens também pelo TCR Europe e outras provas de endurance no mesmo formato.

Após disputar a temporada 2022 completa, Sapag terá o desafio de pilotar um novo modelo TCR e desenvolvê-lo para sua pilotagem. O ano passado possivelmente foi o melhor da carreira do piloto, vencendo corrida e terminando o campeonato em quarto lugar.

