PMO Racing anuncia formação completa para TCR South America 2023

Carregar reprodutor de áudio

A apenas um mês do início da temporada 2023 do TCR South America, a PMO Racing confirmou sua escalação completa com os argentinos Pablo Otero, Juan Pablo Bessone e Diego Gutierrez além do brasileiro Guilherme Reischl. A equipe terá quatro Peugeot 308 em sua estrutura e neste ano o engenheiro argentino Oscar Fineschi passará a integrar a supervisão técnica. A gestão esportiva seguirá sob o comando de Ernesto “Tito” Bessone.

A equipe vem de bons resultados no ano passado com pódios na geral e diversas vitórias na Copa Trophy. Essas atuações fizeram com que a PMO Racing terminasse na quarta posição no campeonato por equipes. O objetivo dessa reestruturação e dos novos pilotos é conseguir superar o que foi conquistado na temporada de 2023.

O editor recomenda: Equipe TTA confirma Juan Manuel Sapag para TCR South America 2023

Otero, Reischl e Gutierrez farão parte da cada vez mais competitiva Copa Trophy, que reúne com menos experiência nas pistas. Já JP Bessone será a referência da equipe, voltando a integrar uma categoria profissional em tempo integral após algumas temporadas. Totalmente renovada, a PMO Racing buscará neste ano ser protagonista em todos os campeonatos oferecidos pelo TCR South America.

Oscar Fineschi, Gerente Técnico da PMO Racing, disse: “Estou muito feliz por voltar à PMO Racing. Cuidamos dos quatro Peugeots juntamente com toda a equipa técnica e mecânica para começar o campeonato da melhor forma e estar à altura dos desafios de um campeonato que tem crescido a cada ano e com grandes equipes e marcas que o colocam num lugar muito importante de automobilismo sul-americano. Para nós é um importante compromisso e desafio. Mais um desafio dos muitos que tivemos no automobilismo argentino com mais de trinta anos de experiência”.

Ernesto Bessone, Diretor Esportivo da PMO Racing, afirmou: “A equipe estará reforçada para este ano com a montagem da parte técnica. Sinto-me muito confortável com o papel que a PMO Racing me confiou como diretor desportivo para estar próximo dos pilotos e apoiá-los no crescimento de cada um”.

João Paulo Bessone falou: “Para mim é uma grande alegria poder confirmar a temporada completa. Isso significa que você pode se concentrar em todo o campeonato e trabalhar progressivamente. Estou muito feliz por estar no TCR South America, uma categoria que está em pleno crescimento e com muitas mudanças favoráveis para este ano no mundo. Saber que no meio do ano disputaremos o TCR WORLD TOUR é um desafio para todos nós e com certeza será uma experiência inesquecível. Quero agradecer a Pablo Otero, toda a PMO Racing, minha família, Tito Bessone, Diego Gutierrez e todo o TCR South America por esta oportunidade com o Peugeot 308 TCR”.

Diego Gutierrez disse: "Estou super feliz com este novo desafio numa categoria deste nível. Como todos os anos da minha carreira desportiva, tenho o apoio da minha família que me acompanha em todos os projetos e mais com este que vai exigir um calendário apertado entre a competição e o trabalho. Minha experiência no automobilismo começou quando eu já tinha idade mais avançada e este é um passo importante pelo profissionalismo do TCR South America. Vamos disputar a Copa Trophy e vamos fazer de tudo para chegar o mais longe possível. É um prazer fazer parte da PMO Racing, tendo Tito Bessone como diretor esportivo e dividindo uma equipe com Juan Pablo Bessone, Guilherme Reischl e Pablo Otero.”

Guilherme Reischl afirmou: “Para mim é um prazer estar no TCR. O campeonato está crescendo e se tornando referência em toda a América do Sul. É um prazer para mim este ano estar presente tanto no TCR South America quanto no TCR Brasil com a PMO Racing. No ano passado fiz algumas corridas com a equipe. Eles são muito sérios e adorei o Peugeot. Com certeza será um grande ano para nós e ter Ernesto Bessone como professor é uma honra”.

Alpine AZUL, Alfa Romeo, McLaren e cia: MELHORES e PIORES pinturas da F1 2023; assista ao DEBATE

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #Boletim – Detalhes sobre Stroll e Drugovich com boa chance para o GP do Bahrein

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: