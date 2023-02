TCR WORLD TOUR confirma etapas conjuntas com TCR South America

Carregar reprodutor de áudio

O conceito TCR está revolucionando o automobilismo de carros de turismo. A chegada do TCR WORLD TOUR e do TCR World Ranking fez com que todos os campeonatos sob o regulamento do WSC Group corressem com os mesmos carros e as mesmas condições para dividir uma pista com qualquer outra categoria do mundo e assim somar pontos para chegar à disputa a Final do Ranking Mundial do TCR.

Assim como o TCR WORLD TOUR anunciou sua passagem pela Europa, Austrália e Ásia, agora o Mundial confirmou sua presença no Uruguai e Argentina acompanhando o TCR South America nas Etapas de El Pinar, no Uruguai e San Luis, na Argentina.

A chegada do TCR WORLD TOUR na região será uma confirmação do crescimento do conceito na América do Sul e do apoio recebido por Marcello Lotti na expansão do TCR com a incorporação do TCR Brasil e o terceiro ano do TCR South America.

Com este anúncio, também foi definido o calendário do TCR South America, que começará em 26 de março em Córdoba, no Autódromo Oscar Cabalén, seguido pelo Autódromo Municipal Juan Manuel Fangio na cidade de Rosario (Santa Fe) em 16 de abril e em Termas de Rio Hondo, para a primeira jornada de Endurance do ano em 30 de abril.

PROGRAMAÇÃO TCR WORLD TOUR

30/04 – Algarve, Portimão (TCR Europa)

28/05 – Spa-Francorchamps (TCR Europa)

11/06 – Piero Taruffi Vallelunga (TCR Italy Cup)

18/06 – Hungaroring (TCR Europa)

20/08 – Victor Borrat Fabini, El Pinar (TCR América do Sul)

27/08 – San Luis (TCR América do Sul)

05/11 – Novembro – TBC

12/11 – Novembro – Mount Panorama, Bathurst (TCR Austrália)

19/11 – Novembro – TBC

CALENDÁRIO TCR SOUTH AMERICA

26/03 – Sprint – TCR South America – Oscar Cabalén (Córdoba, Argentina)

16/04 – Sprint – TCR South America – Municipal Juan Manuel Fangio (Santa Fe, Argentina)

30/04 – Endurance – TCR South America – Termas de Rio Hondo (Santiago, Argentina)

11/06 – Endurance – TCR South America/TCR Brasil – Interlagos (São Paulo, Brasil)

23/07 – Sprint – TCR South America/TCR Brasil – Eduardo P. Cabrera (Rivera, Uruguai)

20/08 – Sprint – TCR WORLD TOUR/TCR South America – Victor Borrat Fabini (El Pinar, Uruguai)

27/08 – Sprint – TCR WORLD TOUR/TCR South America – San Luis, Argentina

24/09 – Sprint – TCR South America e TCR Brasil – Santa Cruz do Sul (Santa Cruz do Sul, Brasil)

21/10 – Sprint – TCR Brasil – Velocitta (São Paulo, Brasil)

22/10 – Sprint – TCR South America/TCR Brazil – Velocitta (São Paulo, Brasil)

03/12 – Sprint – TCR South America/TCR Brasil – Autódromo Internacional Nelson Piquet

Como a Red Bull-Ford impacta Honda, Porsche e toda a F1; veja debate

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast: novo chefe da Ferrari erra ou acerta nos primeiros atos?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: