Neste final de semana Thiago Vivacqua disputa a oitava etapa do TCR South America, em Buenos Aires, na Argentna. A etapa também é válida pelo TCR Brasil, campeonato que será encerrado no autódromo Oscar e Juan Gálvez e que o piloto do Toyota Corolla #7 preparado pela Cobra Racing Team subiu ao pódio em 2024.

O traçado que será utilizado pelo TCR em Buenos Aires é com a configuração nove, a pista tem 3.353 metros de extensão, dez curvas sendo percorrida no sentido horário.

Será a primeira vez que Thiago Vivacqua compete em Buenos Aires, por isso o jovem de 26 anos que traz a experiência de ter disputado os principais campeonatos de turismo do mundo como o GT Open, DTM Trophy, Porsche Cup e Stock Car terá o desafio de se adaptar rapidamente a uma pista inédita em sua carreira. O piloto brasileiro chega embalado após ter conquistado um top 10 na etapa de San Juan Villicum, na Argentina.

“Vamos em busca de somar bons pontos, na etapa passada conseguimos resultados positivos e por isso chego confiante para buscar uma reação no campeonato. É uma pista nova para mim, mas pelo que vi no layout será bem desafiadora, principalmente a primeira curva. Conseguimos achar alguns ajustes no carro que ainda não tínhamos mexido, então estou confiante com essas atualizações. O autódromo de Buenos Aires é histórico, então estou muito feliz em poder acelerar nesta pista".

Para a etapa na Argentina o piloto traz atualizações nos ajustes do seu carro e chega confiante em repetir o bom desempenho apresentado na última etapa. A programação do final de semana prevê dois treinos livres na sexta-feira, classificação e corrida 1 no sábado. No domingo acontece a prova que encerra a programação. As provas serão transmitidas pela Motorsport.tv Brasil.

ALBON EXCLUSIVO: Bortoleto na F1, Colapinto e Sainz, DEMISSÃO de Ricciardo, Williams '25 e STOCK CAR

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Não só Ricciardo: ABISMOS SEM FIM na F1 | Futuro de Max, BORTOLETO 2025, DRUGO na Indy... LIPE PAÍGA

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!