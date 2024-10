Franco Girolami conquistou seu terceiro título consecutivo de TCR, após garantir sua segunda coroa no TCR Europe no último fim de semana. O argentino chegou a Valência como líder do campeonato, mas precisava manter a vantagem sobre o francês Aurélien Comte e seu compatriota, e último campeão do TCR South America Banco BRB, Ignacio Montenegro. Depois de uma vitória sensacional na Corrida 1 e um sexto lugar na segunda, Girolami alcançou 395 pontos, superando o CUPRA de Comte por 13 pontos.

Após vencer o campeonato de 2022 com a Comtoyou Racing e a Audi, há dois anos, o argentino agora conseguiu o título com o CUPRA da Monlau Motorsport. A equipe espanhola também venceu a batalha de equipes intermarca contra a SP Compétition. Com os resultados do fim de semana de Girolami e Davidovski, a equipe se posicionou à frente da SP Compétition, terminando em segundo lugar na classificação geral de equipes, atrás da ALM Motorsport.

Vale lembrar que, na etapa passada em Brno (República Tcheca), Montenegro também conquistou o título de “Rookie” do ano. O argentino, que ainda está na disputa pelo campeonato do TCR Spain, teve um grande ano no TCR Europe, conseguindo uma vitória em Spa Francorchamps (Bélgica) e cinco pódios durante toda a temporada. No próximo fim de semana em Valência e nos dias 23 e 24 de novembro em Barcelona, ocorrerão as próximas duas etapas para definir o campeonato espanhol.

“Não tenho palavras para agradecer. Obrigado à CUPRA, obrigado à Monlau, Jaime, Xavi, David, Jaime, meus mecânicos, minha família. Estou muito orgulhoso desta equipe, conseguimos isso juntos passo a passo durante todo o ano. Cometemos alguns pequenos erros, mas continuamos pressionando, e este é o resultado. Vamos, Argentina!”

Campeão do TCR Europe em 2022 e 2024 e do TCR Italy em 2023, Girolami é o único piloto do conceito TCR que conquistou três campeonatos nos últimos três anos. Atualmente, ele ocupa a 9ª posição no TCR World Ranking e espera, na próxima temporada, dar o salto para o Kumho FIA TCR World Tour.

