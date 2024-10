Mais experiente piloto do conceito TCR na América do Sul, único a ter disputado todas as provas das categorias, Raphael Reis chega na liderança do TCR Brasil Banco BRB na decisão do campeonato, neste fim de semana, no Autódromo Oscar y Juan Gálvez, em Buenos Aires. O brasiliense apoiado pelo Banco BRB tem 213 pontos na temporada 2024, cinco à frente de seus rivais mais próximos, e luta pelo tão sonhado título.

O desafio deste fim de semana para Raphael Reis será o mais tradicional palco do automobilismo argentino. A etapa conjunta do TCR Brasil Banco BRB e do TCR South America Banco BRB usará a configuração número 9 do autódromo.

Em sentido horário, o circuito tem 3.353 metros de extensão, com dez curvas. Ele tem um primeiro setor muito rápido, com duas retas e uma curva de raio longo. Na sequência, um miolo travado para voltar à reta dos boxes. Um traçado extremamente seletivo.

A pista é muito usada nas categorias nacionais da Argentina. Por isso, Raphael Reis terá um fator a mais para enfrentar a bordo do CUPRA Leon VZ TCR #77 preparado pela equipe W2 ProGP. O retrospecto do brasileiro no Autódromo Oscar y Juan Gálvez é bom: em 2022, ele venceu a segunda corrida da etapa e marcou a melhor volta.

"Chegamos à decisão do campeonato, na segunda corrida dos campeonatos do conceito TCR na Argentina nesta temporada, e vamos em busca do tão sonhado título do TCR Brasil. O Autódromo Oscar y Juan Gálvez é o principal palco do país e venci uma corrida lá em 2022, na última vez em que corremos lá. O carro está bom, e confio no trabalho da equipe W2 Pro GP. É a hora de colher os frutos do trabalho do ano".

As atividades do TCR Brasil Banco BRB e do TCR South America Banco BRB em Buenos Aires começam na quinta-feira, com o shakedown. Na sexta-feira serão disputados dois treinos livres. O sábado terá a classificação e a primeira corrida. No domingo, a segunda corrida da decisão do campeonato encerra o cronograma. A Motorsport.tv Brasil transmite ao vivo toda a ação da etapa.

ALBON EXCLUSIVO: Bortoleto na F1, Colapinto e Sainz, DEMISSÃO de Ricciardo, Williams '25 e STOCK CAR

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Não só Ricciardo: ABISMOS SEM FIM na F1 | Futuro de Max, BORTOLETO 2025, DRUGO na Indy... LIPE PAÍGA

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!