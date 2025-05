Há apenas nove anos, Ignacio Montenegro dava início à sua carreira no automobilismo. O início no kartismo representou o ponto de partida para perseguir um sonho… “Correr em nível mundial!”. Em 2020, o piloto fez sua primeira incursão na Europa com a chegada à Fórmula 4 local, em momento compartilhado com o compatriota Franco Colapinto — que viria a se tornar piloto de Fórmula 1.

O regresso de Montenegro à Argentina aconteceu no ano seguinte, de modo que o jovem teve de esperar alguns meses para ter novamente a oportunidade de voltar ao trilho do automobilismo mundial por meio do conceito TCR.

Foi em setembro de 2022 que o TCR South America Banco BRB correu no Autódromo Oscar y Juan Gálvez, em Buenos Aires. Naquele momento, havia um Audi RS3 da equipe brasileira Cobra Racing Team disponível, então Ignacio Montenegro decidiu dar o primeiro passo rumo a uma nova realidade e se inscreveu de última hora para estrear na categoria continental.

Com grande atuação, o argentino demonstrou seu nível e apresentou suas credenciais para competir com os melhores. Prova disso foi que, dias depois, Ignacio também confirmou sua primeira participação no FIA Motorsport Games, em Paul Ricard, na França. Logo na estreia, Montenegro finalizou em quarto lugar, em um circuito que era completamente desconhecido para ele.

Diante de um universo de possibilidades e com uma performance de respeito logo de cara no conceito TCR, o argentino garantiu uma vaga para correr na Squadra Martino a bordo do Honda Civic Type R FK7 em 2023 para fazer a temporada completa do TCR South America Banco BRB e também do TCR Brasil Banco BRB. Com grandes resultados e cinco vitórias ao longo do ano, Montenegro conquistou o título sul-americano e o vice-campeonato no certame brasileiro.

Seu grande salto para a Europa aconteceu depois da consagração no TCR South America Banco BRB. Em 2024, Ignacio Montenegro foi confirmado no TCR Espanha para fazer a temporada. O piloto conquistou o título do campeonato de inverno, o que lhe rendeu uma vaga na TCR Europa para trabalhar junto à JAS Motorsport, equipe responsável por construir os Honda Civic TCR para todas as equipes do conceito em todo o mundo.

Nacho Montenegro venceu três corridas do campeonato principal do TCR Spain, com resultados que o levaram novamente ao título. No campeonato europeu, o argentino venceu uma prova e terminou como terceiro colocado no geral.

Em meio às definições de título no desfecho do ano passado, Montenegro teve pela frente outro desafio no conceito TCR: disputar o FIA Motorsport Games em Valência, na Espanha. Com muito mais experiência em razão da sua primeira jornada na competição, o argentino conquistou a medalha de ouro para seu país ao superar o italiano Marco Butti, que já competia em nível global no Kumho FIA TCR World Tour.

Agora o ciclo do conceito TCR se completa para Nacho Montenegro com sua incursão no Kumho FIA TCR World Tour com um Honda Civic Type R FL5 da GOAT Racing. O piloto já estava familiarizado com o modelo em razão da sua jornada no TCR Europe e Spain, em outra amostra dos benefícios proporcionados pela franquia, com caros homologados para competir em vários campeonatos do conceito.

Concebida para ser uma competição orientada a equipes clientes, o conceito TCR oferece oportunidades das mais interessantes para os pilotos. Com os mesmos carros, pneus e regulamentos, os mais de 40 campeonatos ao redor do mundo tem o mesmo potencial que o certame em nível mundial. Hoje em dia, são quinze montadoras com carros homologados para participar do conceito TCR. A última a fazer parte desta lista é a Toyota, com o Corolla, fabricado na Argentina.

A estreia de Nacho Montenegro em nível mundial será amanhã, quinta-feira, quando terá a oportunidade de guiar pela primeira vez no famoso Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México. Sexta-feira está marcada a classificação e a primeira corrida do fim de semana, enquanto o sábado reservará as provas 2 e 3 do cronograma.

Além de Montenegro, o fim de semana terá outras grandes referências do conceito TCR na América do Sul: o uruguaio Santiago Urrutia e os argentinos Esteban Guerrieri e Néstor Girolami.

Em somente três anos, o então adolescente argentino trilhou carreira meteórica e realizou um sonho. Ignacio Montenegro é a prova viva dos benefícios do conceito TCR que permite a pilotos de qualquer parte do planeta competir em um campeonato mundial chancelado pela FIA com os mesmos recursos com os quais têm às mãos em seu país.

“Realizei muito cedo o sonho de chegar ao Mundial de TCR. Agora vou seguir acelerando para conseguir realizar as outras metas que me propus a alcançar. Também quero curtir esse momento porque, com 20 anos, vou competir contra nomes muito importantes da categoria. Este ano servirá para mim para aprender tudo, uma vez que são muitos os circuitos da temporada que não conheço”, declarou Ignacio Montenegro.

