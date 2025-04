Mais uma corrida da TCR South America! Dessa vez, os pilotos disputaram por pontos no circuito em Oberá no fim de semana de Páscoa.

No momento, Leonel Pernía segue na liderança do campeonato após vencer a Corrida 1 deste fim de semana, tendo os brasileiros Pedro Cardoso e Nelsinho Piquet em sua cola, lutando por posições para vencerem a temporada.

Leonel Pernía largou da pole, tendo Nelsinho Piquet como o segundo na largada e Tiago Pernía na terceira posição. O brasileiro Pedro Cardoso era o quarto para começar a corrida.

Pernía se defendeu muito bem de Piquet, enquanto Cardoso subiu rapidamente para terceiro e já embicava o carro para lugar pela posição de Nelsinho. Tiago Pernía, por sua vez, perdeu três posições, caindo para quinto.

As maiores disputas ficaram com o meio e fundo do grid, isso porque Leonel disparou na frente, abrindo quase um segundo de diferença para Piquet. Pedro Cardoso, por sua vez, ficou 1s665 atrás do líder da prova.

Faltando dez minutos para o fim da prova, Nelsinho tentava se aproximar do líder da prova, tentando baixar a diferença, mas o mais próximo que conseguiu chegar foi 0s4 de Pernía. Mas foi Cardoso que conseguiu ultrapassar o brasileiro e tomou a segunda posição.

Porém, no fim, Leonel Pernía se manteve na liderança sem grandes ameaças, vencendo a corrida 1 em Oberá. Pedro Cardoso terminou como segundo, conseguindo colocar pressão para cima do atual líder do campeonato e Nelson Piquet Jr. ficou em terceiro.

