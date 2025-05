A temporada 2025 do TCR South America segue acelerando com os pneus Hankook neste fim de semana (10 e 11 de maio) no Circuito San Juan Villicum, localizado em Albardón, na província de San Juan, Argentina. Parceira exclusiva da categoria desde o início da atual temporada, a Hankook reforça sua presença no campeonato continental oferecendo desempenho, durabilidade e tecnologia de ponta em uma das pistas mais desafiadoras e belas do calendário.

Construído entre as montanhas e com um cenário de tirar o fôlego, próximo da Cordilheira dos Andes, o traçado argentino tem 4.266 metros de extensão e uma combinação técnica de 11 curvas, distribuídas entre trechos de alta, média e baixa velocidades. Com uma longa reta e variações de elevação artificialmente criadas, San Juan Villicum é um verdadeiro teste para pilotos e equipamentos, e é exatamente nesse ambiente que os pneus Hankook mostram sua qualidade superior em performance e adaptação. O atual recorde da pista pertence ao argentino Matías Rossi, que cravou a pole position em 2024 com o tempo de 1min44s674 a bordo do Toyota Corolla GR.

Neste cenário, a estreia da Hankook em 2025 como fornecedora oficial de pneus do TCR South America ganha ainda mais relevância. O impacto da chegada da fabricante sul-coreana foi imediato: os pneus F200 de composto médio S55H e medidas 260/660R18 agradaram aos pilotos já na etapa de abertura em Rosário, contribuindo para tempos mais baixos e maior consistência mesmo sob altas temperaturas. A previsão do tempo aponta um final de semana ensolarado com temperaturas amenas, com variação de mínima e máxima entre 9 e 23 graus Celsius.

Para Pedro Cardoso, atual campeão e vice-líder da temporada 2025, o circuito é moderno, prazeroso e divertido de guiar. Ele destaca que a principal exigência da pista está nos freios, demandando atenção especial dos pilotos. Segundo Cardoso, os pneus Hankook oferecem mais performance, mas exigem uma administração cuidadosa ao longo das provas. Ele acredita que quem souber gerenciar melhor o desgaste terá vantagem e aposta na quebra dos recordes anteriores graças ao desempenho superior dos compostos da marca.

“É um circuito que traz uma combinação muito interessante de curvas entre diferenças de velocidade e mudanças de direção. Por ser muito exigente com os freios, consequentemente, os pneus também sofrem um pouco mais, já que maior parte da força de frenagem é concentrada nos pneus dianteiros, ainda mais em carros de tração dianteira. Será um desafio interessante para os pilotos na questão da administração do desgaste”, destacou Leandro Figueiredo, Técnico de Garantia e Qualidade da Hankook.

A pista também recebe elogios de Duda Pamplona, chefe da equipe W2 ProGP, que considera San Juan Villicum o melhor autódromo da Argentina. Para ele, o traçado é seletivo, com uma altíssima qualidade de asfalto e estrutura de nível internacional, incluindo boas áreas de escape. Com curvas de baixa e média velocidade, além de retas longas, o circuito deve apresentar tempos mais rápidos com os pneus Hankook em comparação aos utilizados em temporadas anteriores. Duda ainda destaca a influência dos fortes ventos da região, por estar ao lado das Cordilheiras dos Andes, como um fator estratégico importante para pilotos e equipes.

No Brasil, a Hankook já fornece pneus para a Stock Car, Stock Series e Fórmula 4 Brasil desde 2023, e agora amplia sua presença nos campeonatos de turismo ao calçar os carros do TCR South America, TCR Brasil e da Turismo Nacional. A experiência acumulada nessas categorias reforça a confiança das equipes na performance dos compostos sul-coreanos e consolida a marca como referência em pneus de alta performance no continente.

Brasil x Argentina

A atual temporada tem mostrado grande equilíbrio e protagonismo dos pilotos argentinos, que venceram todas as corridas até agora. Leonel Pernía (Honda YPF Racing) lidera a tabela com 148 pontos, seguido por Pedro Cardoso (PMO Racing) com 134. Juan Ángel Rosso, Nelson Piquet Jr., Fabrício Pezzini e Raphael Reis completam os primeiros colocados. Entre as equipes, a Honda YPF Racing comanda com 226 pontos, à frente da PMO Racing (198) e da brasileira W2 ProGP (164).

A programação oficial em San Juan Villicum começa no sábado (10), com sessão de shakedown, dois treinos livres — um deles exclusivo para os pilotos da Copa Trophy — e o terceiro treino geral no período da tarde. A definição do grid acontece a partir das 16h05, com a sessão classificatória. No domingo, a corrida 1 larga às 9h10, com duração de 25 minutos mais uma volta, enquanto a corrida 2, com grid invertido entre os dez primeiros, será às 12h40.

Os fãs podem acompanhar as emoções da etapa ao vivo pelo canal BandSports, no canal do YouTube da categoria, pelo MotorsportTV (em inglês), aplicativo BandPlay, site Band.com.br e no canal Esporte na Band no Youtube.

