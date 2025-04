O momento notável de Pedro Cardoso no conceito TCR tem sequência no começo desta temporada 2025, e nova prova disso é seu crescimento no TCR World Ranking. Atual campeão do TCR South America Banco BRB e TCR Brasil Banco BRB, o brasiliense de 26 anos recém-completados abriu muito bem o campeonato deste ano, com quatro pódios em quatro corridas disputadas nas etapas argentinas de Rosário e Oberá.

Desta forma, o piloto da PMO Racing agora é o 12º colocado no ranking mundial, superando inclusive o campeão sul-americano em 2023, o argentino Ignacio Montenegro.

Pedro Cardoso subiu três posições no ranking em comparação com a semana passada e também ocupa o topo entre os pilotos que aceleram com Peugeot 308 GTI TCR em todos os certames do conceito TCR ao redor do mundo. Em seu terceiro ano na categoria, o brasileiro já é uma referência significativa na competição no Brasil e na América do Sul como um todo.

Entre os pilotos do TCR South America Banco BRB que mais avançaram no ranking mundial, cabe o destaque ao argentino Genaro Rasetto. Companheiro de equipe de Pedro Cardoso na PMO Racing, o jovem subiu nada menos que 118 posições e agora ocupa o posto 353 na lista depois de somente três corridas disputadas. Outro que ‘pegou o elevador’ foi o também argentino Adrián Chiriano, membro da Honda YPF Racing, agora o 387º do ranking mundial.

Estreante no conceito TCR no último fim de semana, o brasileiro Enzo Gianfratti é a nova adição à lista do TCR World Ranking. Vencedor na Copa Trophy na Corrida 2 da etapa de Oberá, em Misiones, o paulista de 22 anos ocupa a posição 442 na relação mundial.

O TCR World Tour tem a liderança geral exclusivamente de pilotos que competem no Kumho FIA TCR World Tour. Atual campeão, o húngaro Norbert Michelisz ocupa a primeira colocação, seguido pelo sueco Thed Björk e pelo francês Yann Erlacher. O top-5 é completado por dois sul-americanos: o uruguaio Santiago Urrutia, quarto melhor posicionado, enquanto Néstor ‘Bebu’ Girolami é o quinto na lista.

Destaque também para Luis Ramírez, piloto panamenho que figura em dois campeonatos simultaneamente: o TCR South America Banco BRB e também o recém-inaugurado TCR Panamá. O piloto ocupa a posição 190, sendo o melhor do seu país no ranking mundial TCR.

Os pilotos sul-americanos no grid do TCR South America Banco BRB terão mais uma oportunidade para escalar no ranking mundial dentro de três semanas, quando o campeonato reserva a terceira etapa, entre 10 e 11 de maio, marcada para o Circuito San Juan Villicum, na sequência do ‘giro argentino’ do calendário para a temporada 2025.

TCR World Ranking, lista atualizada

1. Norbert Micheliz (HUN)

2. Thed Björk (SUE)

3. Yann Ehrlacher (FRA)

4. Santiago Urrutia (URU)

5. Néstor Girolami (ARG)

6. Esteban Guerrieri (ARG)

7. Mat´o Homola (SVK)

8. Martin Cao Hong Wei (CHN)

9. Jason Zhang Zhi Qiang (CHN)

10. Franco Girolami (ARG)

12. Pedro Cardoso (BRA)

20. Juan Ángel Rosso (ARG)

25. Leonel Pernía (ARG)

34. Raphael Reis (BRA)

54. Fabián Yannantuoni (ARG)

70. Fabricio Pezzini (ARG)

190. Luis Ramírez (PAN)

274. Tiago Pernía (ARG)

289. Nelson Piquet Jr. (BRA)

350. Santino Balerini (ARG)

353. Genaro Rasetto (ARG)

375. Maria Nienkötter (BRA)

387. Adrián Chiriano (ARG)

425. Mariano Pernía (ARG)

442. Enzo Gianfratti (BRA)

