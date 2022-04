Carregar reprodutor de áudio

Com um recorde de 19 carros inscritos e 38 pilotos de três nacionalidades diferentes para a prova, a segunda rodada do TCR South America acontece no lendário traçado de Interlagos neste final de semana. Será a primeira etapa da Endurance, com convidados de diversos países e com uma dupla 100% feminina.

Entre as duplas que integram o certame, destaque para a presença de Bia Figueiredo, que recebe Antonella Bassani no Audi RS3 #03 preparado pela equipe Cobra Racing Team. Pela primeira vez as duplas uruguaias irão acelerar os Peugeot 308 TCR da PMO Racing. Juan Manuel Casella recebe Federick Balbi e Enrique Maglione terá Fernando Rama como dupla.

Alceu Feldmann no Cupra TCR da W2 Pro GP, Renato Braga no Civic da Crown Racing e Edson Reis no Elantra TCR da Scuderia Chiarelli são os brasileiros que estreiam na categoria como pilotos titulares em suas equipes. Já entre os argentinos, Carlos Okulovich fará sua primeira participação no TCR South America e compartilhará um dos Peugoet da PMO Racing com o compatriota Juan Pablo Bessone.

Os pilotos regulares do campeonato, Raphael Reis, Fabricio Pezzini e Manuel Sapag também irão participar da prova em Interlagos.

As atividades de pista começam na sexta-feira com o shakedown e duas sessões de treinos livres, sábado um novo treino antes do treino classificatório que tem o formato de tempo total, aonde a melhor volta do Q1 (piloto titular) e Q2 (piloto convidado) são somadas e definem as posições de largada para a corrida de domingo. A prova de 60 minutos de duração ou 37 voltas tem largada prevista para 09h40.

Raphael Reis lidera o campeonato de pilotos com 83 pontos, Pezzini é segundo com 74 e Sapag com 53 aparece na terceira posição.

Pablo Otero, líder da Copa Trophy com 70 pontos não estará presente em Interlagos, chance para Adalberto Baptista, o vice-líder com 69 pontos assumir a dianteira da Trophy. Entre as equipes a PMO Motorsport lidera com um total de 127 pontos somados até então.

CRONOGRAMA – ETAPA 2 – AUTÓDROMO DE INTERLAGOS

SEXTA-FEIRA 29 DE ABRIL DE 2022

10:20 – 10:40 Shakedown

12:05 – 12:35 Treino de convidados

15:15 – 15:45 Treino Livre 1



SÁBADO 30 DE ABRIL DE 2022

11:00 – 11:30 Treino Livre 2

13:30 – 13:45 Classificação 1

13:55 – 14:10 Classificação 2



DOMINGO 1° DE MAIO DE 2022

09:25 Corrida Endurance - Abertura de boxes

09:33 Corrida Endurance - Fechamento de boxes

09:35 Corrida Endurance - Placa de 5 minutos

09:38 Corrida Endurance – Volta de apresentação

09:40 Corrida Endurance – Largada/37 voltas ou 60 minutos

10:40 Corrida Endurance – Final

10:50 Corrida Endurance - Pódio

LISTA DE DUPLAS

W2 Pro GP

#77 Raphael Reis/Guga Lima – CUPRA TCR

#17 Alceu Feldmann/Andre Bragantini – CUPRA TCR

Cobra Racing Team

#10 Adalberto Baptista/Sergio Ramalho – Audi RS3 Sedan 8V SEQ

#03 Bia Figueiredo/Antonella Bassani – Audi RS3 Sedan 8V SEQ

#37 Guilherme Reischl/Marcio Basso – Audi RS3 DSG

Squadra Martino

#34 Fabio Casagrande/Mauricio Lambiris – Honda Civic FK7

#26 Juan Angel Rosso/Ricardo Risatti – Honda Civic FK7

#95 Javier Manta/Gonzalo Fernández – Honda Civic FK2

PMO Motorsport

#07 Fabricio Pezzini/Javier Merlo – Lynk & Co 03 TCR

#33 Manuel Sapag/Marcelo Ciarrocchi – Lynk & Co 03 TCR

TBC – Lynk & Co 03 TCR

PMO Racing

#60 Juan Manuel Casella/Federick Balbi – Peugeot 308 GTI TCR

#15 Enrique Maglione/Fernando Rama – Peugeot 308 GTI TCR

#87 Franco Farina/Gaston Iansa – Peugeot 308 GTI TCR

#100 Carlos Okulovich/Juan Pablo Bessone – Peugeot 308 GTI TCR

Crown Racing

#22 Gabriel Lusquiños/Vitor Genz – Honda Civic FK7

#55 Renato Braga/Pablo Alves – Honda Civic FK7

Scuderia Chiarelli

#35 Pedro Aizza/Rodrigo Sperafico – Hyundai Elantra

#12 Edson Reis/Felipe Papazissis – Hyundai Elantra

Prop Car Racing Team

#373 Raphael Teixeira/Roberto Possas – Alfa Romeo Giulietta

TV – TCR SOUTH AMERICA – ETAPA 2

SÁBADO 30 DE ABRIL DE 2022

13:30 YouTube TCR South America e TCR TV (Argentina e região)

DOMINGO 1° DE MAIO DE 2022

9:30 – 11:00 TyC Sports 2 (Argentina), VTV Plus (Uruguai), ESPN 3 (Brasil) e TCR TV (região).

VÍDEO: Rosberg critica Hamilton após resultado em Ímola

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #175 - Como explicar desempenho constrangedor de Hamilton em Ímola?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: