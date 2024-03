A dobradinha Toyota/Matías Rossi retorna ao automobilismo sul-americano para a disputa do TCR South America. Rossi conduzira um dos Toyota Corolla, produzidos na Argentina e distribuídos ao redor do mundo. O piloto argentino se junta a TTA (Toyota Team Argentina) para sua estreia no conceito.

O multicampeão argentino, que também competiu no Stock Car Pro Series no ano passado, retoma sua carreira internacional com a equipe liderada por Dario Ramonda. Com 39 anos, Matías Rossi é um dos maiores campeões do TC 2000 e conquistou o título no Turismo Carretera, na Classe 3 do Turismo Nacional e na extinta Fórmula Súper Renault em 2002.

Com sua entrada no TCR South America Banco BRB, Matías Rossi iniciará sua carreira esportiva no conceito TCR. Com isso, ele começará a fazer parte do TCR WORLD RANKING e competirá em nível mundial nas etapas de Interlagos e El Pinar quando o TCR WORLD TOUR visitar terras sul-americanas.

"Muito feliz em poder anunciar minha entrada no TCR South America", disse Rossi. "Para mim, é muito importante competir em uma categoria de nível internacional e com pilotos de diferentes nacionalidades. Agradeço ao Darío Ramonda pela oportunidade e a toda a equipe TTA".

"Conheço o carro por ter participado do desenvolvimento com a Toyota Argentina na época, e acredito que isso será importante para encurtar minha adaptação ao carro e para encontrar o melhor setup do Corolla. O objetivo será lutar por vitórias e chegar ao final com chances claras de ganhar o campeonato".

"Na equipe TTA, recebemos com muita satisfação e entusiasmo a chegada de Matías Rossi como piloto para nosso programa esportivo de 2024 no TCR South America", comentou Dario Ramonda, chefe da TTA. "Matías é um piloto com uma trajetória enorme e uma conexão com nossa equipe e com a Toyota".

"Isso nos coloca na posição de manter os mais altos objetivos esportivos na continuidade do desempenho bem-sucedido de nosso Toyota Corolla TCR, nesta categoria que cresce em competitividade ano após ano, nos permitindo também participar novamente de duas competições do TCR World Tour ao lado das equipes e pilotos mais destacados do mundo".

"Bem-vindo, Matías, nos espera um desafio emocionante: representar a Argentina com o carro fabricado na Argentina, único no continente americano, para esta categoria mundial".

Antes da primeira etapa a ser disputada em Interlagos no fim de semana de 12, 13 e 14 de abril, o argentino realizará testes de pré-temporada nas próximas semanas.

O dia em que HORNER E MARKO CONVOCARAM RICO PENTEADO para conversa que mostrou a relação dos CHEFÕES

Confira o episódio de estreia do Pódio Cast, o novo podcast sobre motociclismo!

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #273 - Quem está fazendo 'hora-extra' na F1?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!