Quique Bordas, campeão do TCR Spain 2023 pela equipe Monlau, participará na primeira corrida da temporada do TCR South America Banco BRB no Brasil, como parte do acordo estratégico entre os campeonatos sul-americano e o europeu, selado na temporada passada.



Este acordo histórico entre os dois campeonatos oferece aos vencedores do TCR South America Banco BRB a oportunidade de competir em uma das etapas do TCR Spain em 2024, e, por outro lado, o campeão do torneio espanhol tem sua presença garantida em uma das provas na América do Sul. Nesse sentido, Nacho Montenegro será parte da primeira etapa do TCR Spain, no circuito de Jarama, em Madrid, nos dias 11 e 12 de maio.



Interlagos será a ocasião em que Quique Bordas terá a oportunidade de demonstrar suas habilidades em terras sul-americanas no Toyota Corolla da equipe Paladini, durante a Corrida Endurance, na qual pilotos convidados compartilham a pilotagem com os titulares.

Desde as primeiras temporadas do TCR South America Banco BRB, esta corrida de longa duração está marcada no calendário dos participantes, onde mais de quarenta pilotos das melhores categorias da América do Sul e do mundo, de diversas nacionalidades, buscam a vitória.



O universo TCR continua a crescer e, não por acaso, tornou-se uma das categorias mais aclamadas e disputadas dos últimos tempos; tanto é assim que muitos países se juntaram a esta disciplina tão equilibrada, na qual os formatos de competição e a homologação dos veículos são idênticos para todos os participantes, independentemente de sua origem.



Ambas as competições celebram esta troca de talentos entre continentes, fortalecendo os laços internacionais e promovendo a emoção do automobilismo em todo o mundo. Este é apenas o começo de uma colaboração que promete novos projetos e estratégias conjuntas no futuro.

