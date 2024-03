Em meio a confirmações de pilotos e novas equipes, a quarta temporada do TCR South America Banco BRB tem anunciados seus autódromos para o calendário 2024.



Assim como na temporada inaugural, o campeonato tem início no Brasil. Mas dessa vez arranca em Interlagos com a única etapa de Endurance do ano, quando os competidores regulares compartilham suas máquinas com convidados da principais categorias sul-americanas.

Depois a temporada passa pelo Uruguai, para terminar na Argentina. A exemplo da temporada passada, quando duas datas do FIA TCR World Tour aconteceram em pistas sul-americanas, o ano de 2024 reserva novamente duas etapas mundiais na região, sendo uma delas, inédita, no Brasil.



O campeonato terá início em Interlagos em 16 de abril com a corrida da duplas. A seguir parte para Cascavel, em maio, Velocitta em junho e retorna ao Autódromo José Carlos Pace, em São Paulo, em julho para a primeira perna sul-americana do FIA TCR World Tour. Assim, com apoio da Prefeitura Municipal e da SP Turis, São Paulo será a única cidade do mundo a receber em 2024 corridas da F1, WEC, Fórmula E e FIA TCR World Tour.



Agosto terá duas corridas no Uruguai, a primeira em El Pinar, válida também pelo FIA World Tour como no ano passado, e a segunda em Mercedes.



O campeonato então entra em sua reta final na Argentina em setembro, em praça a ser informada. Buenos Aires está confirmada de volta ao calendário em outubro, em evento compartilhado com a Stock Car e F4 Brasil.



As etapas de novembro e dezembro, também serão em solo argentino, e marcam o retorno do TCR South America Banco BRB a autódromos onde promoveu belas disputas nos últimos anos, respectivamente, Termas de Río Hondo e Rosario.

Confira o calendário do TCR South America e do TCR Brasil

Data Local Quem corre 14/04 Interlagos (Brasil) TCR South America e TCR Brasil 26/05 Cascavel (Brasil) TCR South America e TCR Brasil 16/06 Velocitta (Brasil) TCR South America e TCR Brasil 21/07 Interlagos (Brasil) TCR South America, TCR Brasil e TCR World Tour 04/08 El Pinar (Uruguai) TCR South America, TCR Brasil e TCR World Tour 25/08 Mercedes (Uruguai) TCR South America 15/09 A Confirmar (Argentina) TCR South America 06/10 Buenos Aires (Argentina) TCR South America e TCR Brasil 10/11 Termas de Río Hondo (Argentina) TCR South America 01/12 Rosario (Argentina) TCR South America

