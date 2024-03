A quarta temporada do TCR South America Banco BRB e segunda temporada do TCR Brasil Banco BRB têm casa nova para as transmissões televisivas em 2024. As corridas passam a ser todas transmitidas pelo Bandsports, inclusive as duas etapas do FIA TCR World Tour em solo sul-americano, em Interlagos e El Pinar (Uruguai).



Tradicional vitrine do esporte no Brasil, o Grupo Bandeirantes se consolidou no cenário brasileiro como a casa do automobilismo desde a aquisição dos direitos da Fórmula 1, em 2021. O movimento foi imediatamente seguido pelas principais categorias brasileiras e por inúmeras outras internacionais.



O anúncio das provas de TCR pelo Bandsports vem dias após a oficialização de Interlagos como palco do FIA TCR World Tour, em ato realizado no dia 21 de março no Autódromo José Carlos Pace, com as presenças de Gustavo Pires, presidente da SPTuris, e Fernando Julianelli, CEO da Vicar.



A confirmação da perna brasileira do FIA TCR World Tour em São Paulo em 20 e 21 de julho faz da capital paulista a única cidade no mundo a receber numa mesma temporada quatro categorias de primeira linha com status de Campeonatos Mundiais ou Copas do Mundo da FIA (Federação Internacional de Automobilismo), entidade máxima do esporte a motor mundial.



Além da primeira vez da principal categoria de Turismo do mundo em Interlagos, o principal autódromo da América Latina volta a receber uma etapa do Campeonato Mundial de Endurance da FIA, justamente uma semana antes, com as 6 Horas de São Paulo marcadas para 14 de julho. Em novembro, mais uma vez Interlagos será palco da única etapa do Mundial de F1 na América do Sul, com o GP de São Paulo. Entre os dias 15 e 16 de março, a FIA Fórmula E realizou a segunda corrida de seu Mundial no Anhembi.



Antes de acelerarem pelo FIA TCR World Tour junto dos principais competidores da plataforma TCR no mundo, os competidores regulares dos campeonatos sul-americano e brasileiro terão a oportunidade de competir em Interlagos. A primeira etapa do calendário do TCR South America e do TCR Brasil em 2024 acontece nos dias 13 e 14 de abril, já com transmissão do Bandsports.



CEO da Vicar, Julianelli diz: “Os veículos do Grupo Bandeirantes elevaram o status do esporte a motor na televisão brasileira e, não por acaso, os Campeonatos Mundiais de F1, FE e Endurance estão em sua grade, além de inúmeros grandes eventos nacionais e internacionais, casos da Stock Car e da NASCAR".

"Desde nossa entrada na sociedade com os promotores do TCR South America, identificamos que o Bandsports seria a plataforma natural para transmissão da categoria na TV brasileira e ficamos muito contentes em ter conseguido viabilizar isso justamente em nosso segundo ano no negócio, quando o FIA TCR World Tour pela primeira vez correrá no Brasil", completou Fernando.

MERECIDA ou RIDÍCULA? Alonso gerou PERIGO em manobra contra Russell que gerou punição? Veja DEBATE

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #275 – Sainz e Ricciardo deram passos definitivos em suas carreiras na F1?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!