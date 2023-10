Um fim de semana extremamente decisivo para Raphael Reis em mais uma etapa conjunta do TCR South America Banco BRB e do TCR Brasil Banco BRB.

E desta vez com mais um desafio: o moderno e técnico autódromo do Velocitta, em Mogi Guaçu, receberá uma inédita rodada dupla do ano no traçado de 3.493 metros e 14 curvas para o campeonato brasileiro com provas no sábado e no domingo, enquanto o certame sul-americano terá apenas a tradicional etapa com duas corridas.

E o piloto do CUPRA #77 está na luta pelo inédito título do TCR Brasil Banco BRB. O brasiliense chega ao Velocitta apenas 18 pontos atrás do líder, o argentino Ignacio “Nacho” Montenegro. No sul-americano, entretanto, o desafio é maior: Raphinha é o quarto colocado no campeonato, a 106 pontos de Nacho.

E a etapa de Mogi Guaçu é decisiva é a última antes dos descartes: depois dela, todos terão que deixar de lado três corridas para chegar a Cascavel com a pontuação definitiva antes da decisão.

Por isso, a classificação, que será única para as etapas do sul-americano e do brasileiro, e disputada excepcionalmente na sexta-feira, será extremamente importante, já que o Velocitta tem poucos pontos de ultrapassagem.

Por isso, o trabalho estratégico de Raphael Reis com a equipe W2 Pro GP será essencial para entrar na pista no momento correto e marcar a volta rápida sem ser atrapalhado por carros mais lentos. Avançar ao Q2 é essencial para bons resultados nas quatro corridas do fim de semana.

"A etapa do Velocitta é decisiva para ambos os campeonatos e esse formato de rodada dupla no campeonato brasileiro será extremamente desafiador", disse Reis. Vou para o arrisca tudo neste fim de semana porque preciso de bons resultados para me manter na briga pelo título inédito do TCR Brasil".

"E também para tentar me manter vivo no TCR South America. O circuito é extremamente técnico, com poucos pontos de ultrapassagem. Então, um bom resultado na classificação de sexta será essencial para as duas etapas".

As atividades de pista começam nesta sexta-feira, com um shakedown de 20 minutos e dois treinos livres de 30 minutos cada, um pela manhã e outro no início da tarde. A classificação será no fim da tarde. O TCR Brasil Banco BRB terá duas corridas exclusivas no sábado.

E no domingo, o formato tradicional, com as provas valendo também pelo TCR South America Banco BRB. Nos dois dias, a primeira delas terá 25 minutos + 1 volta e a segunda, 30 minutos + 1 volta. Tudo terá transmissão ao vivo pelos canais ESPN e pelo serviço de streaming Star+ para o território brasileiro.

