O TCR South America volta a acelerar neste fim de semana! Em mais uma passagem pelo Brasil, a categoria corre no Velocitta em uma etapa especial, sendo a penúltima da temporada 2023 do campeonato sul-americano e uma rodada dupla pelo TCR Brasil.

Esta será a primeira vez que o TCR Brasil realizará corridas separadas do TCR South America e, com isso, teremos uma programação diferenciada no fim de semana.

Na sexta-feira, serão realizados shakedown, dois treinos livres e a classificação, válida para as duas etapas do fim de semana, mantendo o mesmo esquema com a inversão do top 10 do quali para definir o grid de largada da corrida 2.

O sábado será dedicado exclusivamente ao TCR Brasil, que realiza a quarta de seis etapas da temporada. Já no domingo teremos as corridas da penúltima etapa tanto do TCR South America quanto no TCR Brasl no formato conhecido, com uma mesma prova valendo para ambos os campeonatos.

Ignacio Montenegro segue na liderança do TCR South America com 404 pontos contra 383 de Bernardo Llaver, fazendo uma dobradinha argentina. Com 326, o uruguaio Juan Manuel Casella é o terceiro, à frente dos brasileiros Raphael Reis (298) e Galid Osman (255).

Montenegro também lidera o TCR Brasil após uma boa passagem pelo Velocitta. O jovem argentino soma 157 pontos contra 139 de Reis. Casella é o terceiro com 132, enquanto Juan Ángel Rosso é o quarto com 111 e Rafael Suzuki fecha o top 5 com 108.

Confira abaixo a programação da etapa do Velocitta do TCR South America, que contará com a cobertura completa do Motorsport.com.

Sessão Dia Horário Transmissão Shakedown Sexta-feira 08h40 - Treino Livre 1 Sexta-feira 11h - Treino Livre 2 Sexta-feira 13h30 - Classificação Sexta-feira 16h35 - Corrida 1 (20 minutos + 1 volta - TCR Brasil) Sábado 10h ESPN 4, Star + e TCR TV Corrida 2 (20 minutos + 1 volta - TCR Brasil) Sábado 14h ESPN 4, Star + e TCR TV Corrida 1 (25 minutos + 1 volta- TCR South America e TCR Brasil) Domingo 09h ESPN 4, Star + e TCR TV Corrida 2 (30 minutos + 1 volta- TCR South America e TCR Brasil) Domingo 12h50 ESPN 4, Star + e TCR TV

REVÉS PARA A ANDRETTI: Alpine deixa americanos 'sem motor' e COMPLICA planos do grupo dos EUA na F1!

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast Motorsport debate fiasco no Catar, futuro de Pérez e tensão de Mercedes/McLaren Your browser does not support the audio element. ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music

Faça parte também do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!