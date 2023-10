A primeira temporada do TCR Brasil Banco BRB chega à penúltima etapa neste fim de semana no interior de São Paulo, no moderno e técnico autódromo do Velocitta, em Mogi Guaçu.

O mais novo campeonato nacional de automobilismo para carros de tração dianteira terá uma inédita rodada dupla do ano no traçado de 3.493 metros e 14 curvas, que tem uma diferença de altitude de 45 metros entre o ponto mais alto e o mais baixo da pista.

Na briga pelo título inédito, a liderança é do argentino Ignacio “Nacho” Montenegro, com um Honda Civic da Squadra Martino, com 157 pontos. Ele está 18 à frente do brasileiro Raphael Reis, líder até a etapa passada, com um CUPRA da W2 Pro GP, que tem 139.

O uruguaio Juan Manuel Casella, com 132, é o terceiro colocado, seguido pelo argentino Juan Ángel Rosso, com 111. Rafael Suzuki fecha o top 5 com 108.

Será a primeira vez que o TCR Brasil Banco BRB terá uma etapa independente do TCR South America Banco BRB: no sábado, o Velocitta receberá duas corridas válidas apenas pelo campeonato brasileiro.

Mais uma chance para os pilotos pontuarem pensando na final mundial do TCR World Tour, que será disputada no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, Portugal, entre os dias 1 a 3 de março de 2024. E também pontos decisivos na luta pelo título inédito do TCR Brasil Banco BRB.

Além disso, a etapa do brasileiro será a última em que os pilotos terão a oportunidade de descartar resultados antes da decisão da temporada em Cascavel, no interior do Paraná.

Após a disputa deste domingo, todos terão que deixar de lado três corridas e, dessa forma, chegarão ao oeste paranaense com a pontuação concreta para determinar quem será o campeão de 2023 do TCR Brasil Banco BRB.

Por ser uma rodada dupla, as atividades de pista começarão na quinta-feira e continuarão na sexta-feira com a classificação para as duas corridas do TCR South America Banco BRB e do TCR Brasil Banco BRB.

No sábado, serão realizadas apenas as corridas do campeonato brasileiro, e no domingo, as duas etapas onde os sul-americanos e brasileiros compartilharão a pista. Todos os eventos terão transmissão ao vivo pelos canais ESPN e pelo serviço de streaming Star+.

Lista de Inscritos para as etapas do TCR Brasil Banco BRB:

W2 Pro GP – CUPRA

#77 Raphael Reis (BRA)

#28 Galid Osman (BRA)

Squadra Martino – Honda

#34 Fabio Casagrande (BRA) *

#23 Ignacio Montenegro (ARG)

#15 Enrique Maglione (URU) *

#60 Juan Manuel Casella (URU)

PMO Motorsport – Lynk & Co

#8 Rafael Suzuki (BRA)

TBC

Cobra Racing Team – Toyota

#70 Diego Nunes (BRA)

#10 Adalberto Baptista (BRA) *

PMO Racing – Peugeot

#37 Guilherme Reischl (BRA)

TBC

Scuderia Chiarelli – Hyundai

#43 Pedro Cardoso (BRA)

#19 Felipe Papazissis (BRA)

Paladini Racing – Toyota/Audi

#2 Juan Ángel Rosso (ARG)

#5 Fabián Yannantuoni (ARG)

* = Copa Trophy

Cronograma – TCR Brasil Banco BRB - Etapas 4 e 5 – Velocitta

Sexta-feira, 20 de outubro:

8:40 – Shakedown– TCR South America e TCR Brasil

11:00 – Treino 1 – TCR South America e TCR Brasil

13:30 – Treino 2 – TCR South America e TCR Brasil

16:35 – Classificação – TCR South America e TCR Brasil

Sábado, 21 de outubro:

10:10 – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta) – TCR Brasil

14:10 – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta) - TCR Brasil

Domingo, 22 de outubro:

09:10 – Corrida 1 e Corrida 3 (25 minutos + 1 volta) – TCR South America e TCR Brasil

12:50 – Corrida 2 e Corrida 4 (30 minutos + 1 volta) – TCR South America e TCR Brasil

RICO PENTEADO fala sobre SPRINT, briga pelo VICE e tudo sobre o GP dos EUA | TELEMETRIA | F1 2023





F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!



OUÇA: Pérez e até Marko na 'corda bamba' da RBR. Andretti-Ferrari na F1? Caos pré-EUA

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music

Faça parte do nosso ca nal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!