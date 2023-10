O TCR South America iniciou nesta sexta-feira as atividades no Velocitta para a penúltima etapa da temporada 2023. Rafael Suzuki foi o mais rápido com o Lynk & Co da PMO Motorsport em uma sessão com top 3 brasileiro.

Buscando se recuperar no campeonato, Raphael Reis foi o segundo com Galid Osman em terceiro, enquanto o líder do campeonato, Ignacio Montenegro, foi o quarto colocado. Essa classificação é a mesma quando olhamos para os inscritos no TCR Brasil.

O TCR South America e o TCR Brasil voltam a correr juntos neste fim de semana. Os pilotos optam por disputar um dos campeonatos ou os dois, com as provas do domingo valendo para ambas as categorias, enquanto as do sábado valem apenas para o certame brasileiro.

Na primeira sessão de 30 minutos de treinos livres, Suzuki foi o mais rápido com um tempo de 01min33s563, botando 0s466 de distância em cima de Reis, que ficou apenas 0s058 à frente de Galid.

Líder do campeonato, Montenegro foi o quarto com um tempo de 01min34s649, ficando a mais de 1s do tempo de Suzuki, enquanto Juan Ángel Rosso completou o top 5.

O TCR South America realiza mais duas sessões nesta sexta-feira no Velocitta: às 13h30 acontece o segundo treino livre, enquanto às 16h30 será realizada a classificação, que define os grids de largada das corridas do fim de semana, tanto as do sábado, válidas apenas para o TCR Brasil, quanto as do domingo, de ambos os certames.

Confira o resultado final do TL1 do TCR South America no Velocitta:

1 – Rafael Suzuki (BRA - PMO MOTORSPORT) B

2 – Raphael Reis (BRA - W2 PRO GP) B

3 – Galid Osman (BRA - W2 PRO GP) B

4 – Ignacio Montenegro (ARG - SQUADRA MARTINO) B

5 – Juan Ángel Rosso (ARG - PALADINI RACING) B

6 – Pedro Cardoso (BRA - SCUDERIA CHIARELLI) B

7 – Bernardo Llaver (ARG - TOYOTA TEAM ARGENTINA)

8 – Fabián Yannantuoni (ARG - PALADINI RACING) B

9 – Juan Manuel Casella (URU - SQUADRA MARTINO) B

10 – Diego Nunes (BRA - COBRA RACING TEAM) B

11 – Guilherme Resichl (BRA - PMO RACING) * B

12 – Marcos Regadas (PMO MOTORSPORT)

13 – Manuel Sapag (ARG - TOYOTA TEAM ARGENTINA)

14 – Fabio Casagrande (BRA - SQUADRA MARTINO) * B

15 – Adalberto Baptista (BRA - COBRA RACING TEAM) * B

16 – Felipe Papazissis (BRA - SCUDERIA CHIARELLI) B

17 – Enrique Maglione (URU - SQUADRA MARTINO) * B

* = Copa Trophy

B = TCR Brasil

PÉREZ TRUCADO, Verstappen se mete nas POLÊMICAS da RBR, Rosberg dá dica para Russell contra Hamilton

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!



OUÇA: Pérez e até Marko na 'corda bamba' da RBR. Andretti-Ferrari na F1? Caos pré-EUA

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music

Faça parte do nosso ca nal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!