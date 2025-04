Oberá recebe segunda etapa do TCR South America 2025

A segunda etapa da temporada 2025 do TCR South America Banco BRB será realizada na província de Misiones, na Argentina, porém transferida para o Autódromo Ciudad de Oberá. Marcada para os dias 19 e 20 de abril, a rodada do campeonato continental estava previamente agendada para o Autódromo Rosamonte, em Posadas, na mesma província, mas a mudança de local teve de ser providenciada em razão da não-finalização das obras de reforma e remodelação do circuito em tempo hábil para a realização do evento.

Será a primeira vez que Oberá vai receber o TCR South America. O histórico complexo do autódromo dispõe de duas versões de circuito. A primeira, e mais longa, tem 4.380 metros de extensão e bastante seletivo, formado por dois grandes trechos de retas e muitas curvas.

A segunda variante é bem maus curta, com 2.726 metros, e também mais travada, composto somente por um trecho de reta e curvas mais fechadas. Nas duas versões, a pista é percorrida em sentido horário.

Localizada próxima à fronteira com o Brasil e distante 90 km de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, Oberá traz boas recordações para Nelson Piquet Jr.

O atual piloto da Squadra Martino no TCR South America Banco BRB venceu as duas provas realizadas no circuito argentino em sua campanha para o título da antiga Fórmula 3 Sul-Americana, em 2002.

A abertura das atividades do TCR South America Banco BRB no Autódromo Ciudad de Oberá está prevista para o sábado, 19 de abril, quando será realizado o primeiro treino livre, ainda no período da manhã. A sequência da programação será divulgada em breve.

“Por motivos alheios à nossa vontade, tivemos de mudar a segunda etapa de Posadas para Oberá. O governo da província de Misiones trabalhou duro, porém, em razão do tempo reduzido, decidimos em conjunto mudar o circuito. Temos o calendário completo desde o começo do ano para garantir previsibilidade aos nossos pilotos, equipes, patrocinadores e o público. Infelizmente, neste caso, tivemos de fazer a mudança, mas tenho certeza que será uma das melhores etapas do ano. Vale a pena destacar todo o trabalho de Misiones para trazer a categoria para a província”, disse Federico Punteri, presidente do TCR South America Banco BRB.

Com uma vitória e um terceiro lugar conquistados na etapa de Rosário, em março, o argentino Leonel Pernía (Honda YPF Racing) lidera o campeonato e soma 71 pontos, contra 65 do brasileiro Pedro Cardoso (PMO Racing), atual campeão e dono de dois pódios na rodada inaugural do campeonato. O também brasileiro Nelson Piquet Jr. (Squadra Martino) completa a relação dos três primeiros na tabela de pontos.

TCR South America, temporada 2025 - Classificação do campeonato

Pilotos (top 5)

1º - Leonel Pernía (ARG), 71 pontos

2º - Pedro Cardoso (BRA), 65

3º - Nelson Piquet Jr. (BRA), 55

4º - Juan Ángel Rosso (ARG), 46

5º - Fabricio Pezzini (ARG), 42

Equipes

1º - Honda YPF Racing, 108 pontos

2º - PMO Racing, 107

3º - W2 ProGP, 75

Copa Trophy

1º - Maria Nienkötter (BRA), 23 pontos

2º - Adrián Chiriano (ARG), 17

TELEMETRIA com Rico: BAHREIN, McLaren X RBR, por que SÓ MAX doma RB21, Hamilton X Leclerc, BORTOLETO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Max vem para o penta ou vitória é OCASIONAL? Bortoleto vítima, Ferrari devendo! Fred Sabino, da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!