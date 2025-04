TCR South America: Pezzini vence corrida 2 em Rosário

A segunda corrida do TCR South America contou com o grid invertido, desafiando os pilotos que estavam mais rápidos a começarem no fundo do grid e colocar para jogo um verdadeiro show de talento e velocidade.

Luis Ramírez ficou com a pole, seguido por Mariano Pernía e Fabricio Pezzini. E o piloto que estava na ponta fez uma ótima largada, segurando seus rivais atrás.

O problema de fato ficou com Leonel Pernía, que venceu a corrida 1 durante a manhã. O competidor estava na sétima colocação e não conseguiu escalar o grid como fez anteriormente.

Pezzini aproveitou a disputa entre Mariano Pernía e Ramírez e conseguiu avançar para tomar a ponta, abrindo a vantagem de mais de dois segundos, conseguindo se afastar bastante do restante. Nessa pressão, Luis acabou escapando da pista e perdeu mais algumas posições.

Pedro Cardoso, atual campeão da categoria que largou da oitava posição, conseguiu ganhar boas posições ainda nas primeiras voltas, alcançando a quinta colocação sem grandes problemas.

Raphael Reis também teve uma ótima reação, rapidamente subindo de sexto para segundo e tentando tirar os quatro segundos de diferença para Pezzini.

Fabián Yannantuoni teve problemas na corrida 1 e não conseguiu marcar pontos e o mesmo aconteceu na segunda etapa, a qual ele foi obrigado a abandonar com questões no carro.

Outra disputa ficou entre Cardoso e Nelsinho Piquet, pela quarta colocação. Os brasileiros passaram algumas voltas grudados, buscando onde poderiam atacar e onde precisavam ter mais cuidado para não causar uma batida desnecessária.

No fim da corrida, faltando seis minutos, Nelsinho sofreu com um pneu furado e precisou retornar aos boxes, perdendo sua colocação na quinta posição. Reis, que estava em segundo lugar, também teve problemas e acabou caindo no grid, dando espaço para Juan Ángel Rosso subir um degrau no pódio.

Pezzini venceu a corrida, mostrando total dominância ao abrir um gap de mais de três segundos para Rosso, à frente de Cardoso.

