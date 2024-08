Pedro Cardoso dominou a etapa de El Pinar, no Uruguai, do TCR South America. O brasileiro, piloto do Peugeot da PMO Racing, venceu as duas corridas na rodada dupla uruguaia do campeonato, disputada neste domingo. Os resultados colocam o brasiliense na liderança da tabela de classificação.

Na primeira corrida do dia o brasiliense precisou recuperar a primeira posição após largar da pole position.

Já na segunda, a vitória veio de ponta a ponta em corrida válida também pelo TCR World Tour. Cardoso largou da pole position e passou mais da metade da disputa a frente, inclusive dos pilotos do TCR WT. Foi ao pódio do mundial, na segunda colocação, se tornando o primeiro brasileiro a terminar uma corrida no top-3 de uma prova do campeonato na história.

Ao final, o piloto do carro #43 celebrou a vitória e a etapa perfeita: “Muito feliz. Fizemos barba, cabelo e bigode com os pontos máximos no campeonato, pole, duas vitórias e com o pódio no World Tour, um feito inédito".

"Na categoria, nenhum piloto do TCR South America tinha conseguido isso antes. Então, estou muito feliz. Saio daqui líder do campeonato, então, o plano foi executado de forma perfeita. Quero agradecer demais à equipe e nossos patrocinadores e agora vamos em busca de mais conquistas”, concluiu Cardoso.

Lembra dele? PEDRO LAMY revela AJUDA de SENNA para entrar na F1 e fala sobre ACIDENTES de ÍMOLA-94

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #293 - O que levou Sainz a optar pela Williams? Justifica Red Bull confiar em Pérez?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: <a href="https://www.whatsapp.com/channel/0029Va9rgAbFMqrVG9okPM