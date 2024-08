O domingo de Raphael Reis foi discreto nas baterias que encerraram a passagem do TCR World Tour pela América do Sul em 2024. Com a posição de largada comprometida pela bandeira vermelha em sua volta rápida no classificatório da véspera, o brasiliense teve poucas oportunidades nas corridas em El Pinar.

Partindo da 18ª posição geral nas duas provas, Reis teve dificuldades em achar o ritmo ideal para escalar o pelotão em busca das primeiras posições. O lastro de sucesso que o então líder do TCR South America carregou no CUPRA Leon VZ TCR #77, preparado pela W2 ProGP, influenciou no desenvolvimento do setup e foi um fator no domingo de poucas ultrapassagens.

"Foi uma etapa que ficou comprometida pela bandeira vermelha no classificatório ontem. Largar do fundo do pelotão carregando lastro de sucesso é muito punitivo e sofremos um pouco para encontrar o ritmo ideal para tentar escalar o pelotão", disse Reis.

Porém a equipe coletou dados importantes de performance ao longo das atividades de pista e vai trabalhar neles para encostar novamente em questão de performance nos Peugeot da PMO Racing que dominaram o campeonato nas últimas etapas, conquistando as últimas 6 vitórias.

"Precisamos achar a resposta para o desempenho dos Peugeot que estão dominando o ano, já são 6 vitórias seguidas e isso o BoP internacional precisa olhar também. Saímos daqui na terceira posição do campeonato e vamos lutar para retomar a liderança nas próximas etapas", concluiu Reis.

Reis sai da primeira etapa no Uruguai na terceira posição do campeonato e volta a acelerar ainda no país nos dias 24 e 25 de agosto, na abertura da segunda metade da temporada de 2024 do TCR South America, em Mercedes.

