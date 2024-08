Yann Ehrlacher, da Lynk & Co, conquistou a vitória na primeira corrida da etapa de El Pinar, no Uruguai, do TCR World Tour, dominando a prova e marcando a volta mais rápida, com 1:20.699. Já no TCR South America, Pedro Cardoso tomou a liderança perto do fim da sessão, sacramentando seu triunfo e chegando na oitava posição geral.

A corrida foi marcada por colisões, bandeiras amarelas e entradas de safety car desde o primeiro momento, além de algumas ultrapassagens arriscadas.

O pódio do TCR World Tour teve Mikel Azcona, da Hyundai, na segunda colocação e de Thed Bjork, também da Lynk & Co, em terceiro. Já no TCR South America, Juan Angel Rosso e Matias Rossi fecharam o top 3.

A corrida

Logo no começo da corrida, uma colisão entre Thiago Vivacqua, que rodou, e Guilherme Reischl causou uma bandeira amarela e entrada do safety car. John Fillipi e Marco Butti também se bateram na largada, após uma fechada dupla causar uma prensa no carro de Butti.

Após algumas voltas com o safety car , faltando 16 minutos de sessão, a corrida foi liberada para a disputa entre os pilotos. Nessa bandeira verde, Yann Ehrlacher dominava a frente do World Tour, enquanto Juan Angel Rosso liderava no South America.

Na disputa pela sexta colocação, Nestor Girolami fez uma ultrapassagem arriscada e realizou um dive bomb, conquistando a posição de Esteban Guerrieri. Após a manobra de Qing Hua Ma faltando 11 minutos para o fim, o top 8 da corrida ficou apenas entre pilotos do WT, mas não por muito tempo.

Logo depois, Galid Osman e Norberto Fontana se envolveram em diferentes colisões e atolaram tentando voltar para a pista, causando bandeira amarela e safety car, faltando sete minutos para o fim da corrida. Ambos abandonaram.

No minuto final, Santiago Urrutia conseguiu ganhar duas posições, aproveitando a disputa entre Michelisz e Girolami. A sessão foi encerrada com a liderança de Ehrlacher, no TCR World Tour, e Pedro Cardoso, que ultrapassou Rosso e segurou a primeira colocação até o final da corrida, no TCR South America.

O TCR World Tour tem mais uma corrida em El Pinar neste domingo, 15h25, com transmissão ao vivo da Motorsport.tv Brasil.

