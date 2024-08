Pedro Cardoso conquistou a maior posição de um piloto brasileiro e de um piloto do South America na história do TCR World Tour, com a segunda colocação na corrida 2 da etapa de El Pinar, no Uruguai. Com a prata geral, Cardoso teve a vitória no TCR South America. Thed Bjork, da Lynk & Co foi o primeiro lugar.

A corrida foi marcada por uma falha elétrica no painel da largada, seguido por bandeira vermelha e inicio em movimento. O piloto da casa e também da Lynk & Co, Santiago Urrutia, chegou na terceira colocação.

Como foi a segunda corrida?

Logo na volta de aquecimento, o carro de Qing Hua Ma não ligou, ocasionando na volta aos boxes do piloto da Lynk & Co. Na largada, ainda mais caos. Por falhas nas luzes de início, alguns pilotos queimaram a largada e outros nem saíram do lugar. Essa confusão resultou na bandeira vermelha e na volta aos boxes para recomeçar a corrida.

Depois de mais de dez minutos de parada, a largada foi definida como em movimento, após o cronômetro ser liberado após a saída dos boxes, com a presença do safety car até o ponto de inicío. Com o grid invertido, Pedro Cardoso se manteve a frente de todos e nos primeiros minutos defendeu muito bem a posição, mesmo contra os carros do World Tour.

Com a liderança de Cardoso, mantendo mais de 2 segundos de distância do restante, a disputa entre os pilotos do TCR WR ficou mais intensa, com tentativas de ultrapassagem, defesas de posições e fila de carros atrás.

Faltando 12 minutos, Marco Butti não conseguiu fazer a curva, escapando da pista, mas voltando para pista sem maiores problemas.

Com dez minutos restantes, Thed Bjork ultrapassou Cardoso, mas o piloto brasileiro conseguiu retomar a posição na mesma curva. Na volta seguinte, Bjork conquista a liderança definitiva, mas a vantagem de Cardoso deixou o piloto do Peugeot com boa vantagem na frente dos adversários do TCR South America.

Enquanto isso, a disputa nos outros carros do World Tour seguia intensa, com as ultrapassagens em série de Qing Hua, Borkovic e Azcona. Após o fechamento do tempo, Matias Rossi abandonou após sair do traçado da pista.

