Leonel Pernía faturou a corrida 2 da TCR South America em Mercedes, no Uruguai. O argentino fez boa corrida, e cruzou a linha seguido de Juan Manuel Casella, e do brasileiro Pedro Cardoso, que chegou em terceiro após vencer a corrida 1.

A corrida

A corrida 2 teve uma largada limpa e emocionante, com briga logo na primeira curva. Leonel Pernía já começou atacando o uruguaio Diego Noceti, que largou da pole position, enquanto Rodrigo Baptista tentava passar os dois por fora. Mas foi o argentino quem levou a melhor na disputa.

Dali por diante, Pernía teve uma corrida acachapante e extremamente dominante até cruzar a linha de chegada em primeiro lugar. Enquanto isso, Noceti logo que foi ultrapassado pelo argentino acabou perdendo muitas posições, e teve uma corrida no meio do pelotão, chegando apenas em sétimo lugar.

Pedro Cardoso, que largou de oitavo, começou a ganhar posições até se ver na disputa na parte da frente. O brasileiro travou uma boa disputa com Juan Manuel Casella, que largou em terceiro, definindo o uruguaio como P2 somente na bandeirada, levando a melhor por apenas três décimos. Um pouco atrás na briga pela chegada estava outro piloto do Brasil, Galid Osnan, que fechou a corrida em quarto.

Norberto Fontana precisou se retirar da prova quando faltavam pouco mais de três minutos para o final. Enquanto Juan Angel Rosso e Thiago Vivacqua sequer se alinharam para largar.

