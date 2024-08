Neste domingo Raphael Reis venceu a primeira prova do TCR South America, em Mercedes, no Uruguai. O piloto largou na pole position, cruzou a linha de chegada na segunda colocação, mas herdou a vitória após punição do vencedor por ter tocado o carro do piloto da W2 ProGP na disputa pela liderança.

Na segunda prova, com grid invertido entre os dez mais bem colocados no classificatório, Reis avançou quatro posições e foi o sexto colocado. Com o resultado o piloto apoiado pelo Banco BRB assume a vice-liderança do campeonato, com 283 pontos.

Na largada, Raphael Reis manteve a ponta, seguido por Pedro Cardoso e Norberto Fontana. Mas o safety car entrou ainda na primeira volta, por causa da escapada de Diego Noceti, tocado por Digo Baptista.

Na relargada, Raphael Reis manteve a ponta sendo seguido de perto por Pedro Cardoso. Na da sexta volta, o piloto da W2 ProGP foi tocado pelo segundo colocado, perdeu tempo e acabou caindo para a segunda posição.

A corrida seguiu sem mudanças para Reis que recebeu a bandeira quadriculada na segunda posição. Após a bandeirada Pedro Cardoso foi punido com o acréscimo de cinco segundos pelo toque em Raphael Reis e o piloto do Cupra Leon #77 foi declarado o vencedor da primeira prova no Uruguai.

Na segunda prova, partindo do décimo lugar pela regra do grid invertido, Reis fez boa largada e avançou uma posição. Na sequência o piloto brasiliense se manteve na pista longe das confusões e aos poucos avançou para o sétimo lugar.

Nos giros finais, o abandono de um concorrente promoveu Raphael Reis ao sexto lugar, posição em que recebeu a bandeira quadriculada.

O próximo compromisso de Raphael Reis pelo TCR South America acontece nos dias 14 e 15 de setembro, em San Juan.

O que ele disse:

“Final de semana foi bom, era o carro mais rápido na pista, no seco era muito bom e mesmo na chuva fomos pole. Então acho que foi um bom final de semana somando muitos pontos. Vencemos a corrida principal e agora é fazer as contas da disputa do título. Eu penso que os carros da Peugeot estão vindo de ótimos resultado, temos que entender o balanço de performance também sobre essa situação. Mas de qualquer forma quero parabenizar todo o trabalho da equipe W2 Pro GP durante o final de semana”, Raphael Reis.