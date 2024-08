Pedro Cardoso pilotou o fino no TCR South America neste domingo e faturou a corrida 1, no Uruguai. O pódio ainda foi formado por Raphael Reis e Leonel Pernia.

Rafael Suzuki não largou com problemas de motor.

A corrida

De forma limpa, a largada no Uruguai aconteceu. Mas na primeira volta, Rocetti rodou e, por conta disso, o safety car precisou entrar na pista. Não demorou muito e a relargada para os 21 minutos restantes aconteceu.

Depois de não fazer uma boa largada, Cardoso conseguiu se recuperar na corrida e retomar o segundo lugar. Mais atrás no grid, Pernia e Fontana protagonizaram uma batalha pelo terceiro lugar.

Por conta da pista fria, os pilotos estavam sofrendo para colocar os pneus na janela de temperatura correta e, com isso, perdiam a direção do carro com frequência. Quando restavam 11 minutos, Cardoso conseguiu atacar Reis e assumiu a liderança.

Minutos depois, Rosso precisou parar o carro esfumaçado, abandonando a prova. Largando do fundo do grid, Rossi protagonizou ultrapassagens no fim da corrida tentando recuperar o prejuízo. Na última volta, Vivacqua foi para grama e abandonou.

