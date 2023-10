Reis celebra pole dupla no TCR South America e TCR Brasil

Raphael Reis mostrou mais uma vez que conhece o atalho para a posição de honra no Velocitta. O brasiliense do Cupra #77 preparado pela equipe W2 Pro GP foi preciso quando necessário para assegurar as poles no sábado e no domingo, válidas para o TCR South America e o TCR Brasil.

O piloto patrocinado pelo BRB cravou o terceiro melhor tempo na primeira fase do treino classificatório, garantindo com segurança uma vaga no Q2.

Leia também: TCR South America Raphael Reis é pole no sábado e no domingo no TCR South America e TCR Brasil

Na fase final da tomada de tempo, foi preciso no segundo trecho do técnico circuito de Mogi Guaçu, garantindo a pole position com 0.027s de vantagem sobre Rafael Suzuki.

"Essa é a corrida mais importante do ano", disse. "São quatro etapas do brasileiro e duas do sul-americano numa pista em que não é tão fácil ultrapassar. A gente focou bastante no Velocitta desde o Velopark".

"Já estávamos muito rápidos lá, mas optamos por fazer uma estratégia diferente para ter o carro mais leve aqui. A gente está colhendo o trabalho da equipe, que se dedicou bastante. Nesse último mês, ela trabalhou muito. Estou muito feliz".

"A gente tem um sábado e um domingo bastante promissores. É isso, fazer uma boa largada, e uma boa corrida para fazer o máximo de pontos".

O classificatório foi válido para as jornadas de sábado e de domingo. A primeira, exclusiva do TCR Brasil, tem largada marcada para 10h10 no sábado. Já a corrida 1 de domingo, válida para os dois campeonatos, tem início marcado para 9h10.

Reis dessa forma repete a performance de 2022 no Velocitta, quando iniciou a temporada com direito a pole-position. O brasiliense foi o primeiro pole da história da categoria, em Interlagos na temporada 2021.

