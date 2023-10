O TCR Brasil realizou na manhã deste sábado no Velocitta a primeira corrida solo de sua história. E na movimentada prova que abriu a quarta etapa da temporada, 2023, Juan Ángel Rosso cruzou a linha de chegada em primeiro, mas foi punido horas depois por queima de largada. Com isso, a vitória ficou com Galid Osman.

Líder do campeonato, Ignacio Montenegro subiu para a segunda posição, logo à frente do vice-líder Raphael Reis, que completou o pódio. Pela classe Trophy, a vitória ficou com Marcos Regadas na nona posição.

Neste fim de semana, o TCR realiza uma rodada dupla no Velocitta, com as provas do sábado valendo apenas para a quarta etapa do TCR Brasil, enquanto as do domingo retomam o modelo das provas anteriores, com as corridas valendo tanto para o TCR South America quanto para o TCR Brasil.

Reis largou bem e manteve a liderança na primeira curva, mas o grande destaque foi Rosso, que voou de sexto para a ponta antes mesmo do fim da primeira volta. Já Cardoso e Galid colavam no pole abrindo uma boa briga.

Ao final da primeira volta, Rosso liderava com Cardoso em segundo com Reis e Galid na sequência em uma disputa tripla intensa, enquanto o líder Montenegro caia para quinto. Em meio a essa briga, Reis perdeu o ponto de frenagem no setor intermediário e acabou passando reto, caindo para trás de Montenegro.

Com isso, Rosso disparou na frente, abrindo 3s5 após cinco minutos de prova, enquanto Cardoso seguia pressionado por Galid. Já Montenegro tinha Reis em sua cola, em uma disputa importante para o campeonato.

A cinco minutos do fim, Rosso seguia disparado na frente, abrindo mais de 5s, enquanto Cardoso sofria um drama. Em disputa com Galid, o piloto do carro #43 sofreu um furo de pneu, causando seu abandono e levando à entrada do SC.

A bandeira verde voltou com pouco mais de um minuto no relógio, abrindo caminho para as duas últimas voltas. Rosso não conseguiu imprimir o mesmo ritmo, tendo Galid em sua cola para o final, com Montenegro, Reis e Yannatuoni completando o top 5.

No final, Juan Ángel Rosso segurou Galid Osman até a linha de chegada para garantir o que seria a vitória na corrida 1 da quarta etapa do TCR Brasil. Mas, cerca de duas horas após o fim da prova foi confirmada a queima de largada do argentino e uma punição de 20s ao seu tempo.

Com isso, Galid herdou a vitória com Ignacio Montenegro e Raphael Reis completando o pódio. Marcos Regadas foi o vencedor da classe Trophy, na oitava posição, logo à frente de Adalberto Baptista. Já Rosso acabou caindo para a 11ª posição.

O TCR Brasil volta a correr ainda neste sábado com a corrida que encerra a quarta etapa da temporada 2023. Com largada às 14h10, o grid é definido com a inversão do top 10 da classificação de ontem. Com isso, a pole será de Diego Nunes com Guilherme Reischl em segundo. Você acompanha a corrida do TCR Brasil na ESPN, Star+ e TCR TV

Confira o resultado final da corrida 1 do TCR Brasil no Velocitta (Etapa 4):

1 – Galid Osman (BRA - W2 PRO GP)

2 – Ignacio Montenegro (ARG - SQUADRA MARTINO)

3 – Raphael Reis (BRA - W2 PRO GP)

4 – Fabián Yannantuoni (ARG - PALADINI RACING)

5 – Rafael Suzuki (BRA - PMO MOTORSPORT)

6 – Juan Manuel Casella (URU - SQUADRA MARTINO)

7 – Diego Nunes (BRA - COBRA RACING TEAM)

8 – Marcos Regadas (PMO MOTORSPORT) *

9 – Adalberto Baptista (BRA - COBRA RACING TEAM) *

10 – Felipe Papazissis (BRA - SCUDERIA CHIARELLI)

11 – Juan Ángel Rosso (ARG - PALADINI RACING)

12 – Enrique Maglione (URU - SQUADRA MARTINO) *

ABANDONARAM

Pedro Cardoso (BRA - SCUDERIA CHIARELLI)

Guilherme Resichl (BRA - PMO RACING) *

LECLERC POLE do GP dos EUA, à frente de Norris e Hamilton! Verstappen só 6º, Alonso ELIMINADO no Q1.



F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!



OUÇA: Pérez e até Marko na 'corda bamba' da RBR. Andretti-Ferrari na F1? Caos pré-EUA

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music

Faça parte do nosso ca nal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!