Raphael Reis mostrou mais uma vez que conhece o atalho para a posição de honra no Velocitta. O brasiliense do Cupra #77 preparado pela equipe W2 Pro GP do TCR South America foi preciso quando necessário para assegurar as poles no sábado e no domingo.

Reis cravou o terceiro melhor tempo na primeira fase do treino classificatório, garantindo com segurança uma vaga no Q2. Na fase final da tomada de tempo, foi preciso no segundo trecho do circuito de Mogi Guaçu, batendo Rafael Suzuki por 0s027. O classificatório foi válido para as jornadas de sábado e de domingo. A primeira, exclusiva do TCR Brasil, tem largada marcada para 10h10 no sábado.

Reis dessa forma repete a performance de 2022 no Velocitta, quando iniciou a temporada com direito a pole position. O brasiliense foi o primeiro pole da história da categoria, em Interlagos na temporada 2021.

"Essa é a corrida mais importante do ano. São quatro etapas do brasileiro e duas do sul-americano numa pista em que não é tão fácil ultrapassar. A gente focou bastante no Velocitta desde o Velopark", afirmou Raphael.

"Já estávamos muito rápidos lá, mas optamos por fazer uma estratégia diferente para ter o carro mais leve aqui. A gente está colhendo o trabalho da equipe, que se dedicou bastante. Nesse último mês, ela trabalhou muito. Estou muito feliz. A gente tem um sábado e um domingo bastante promissores. É isso, fazer uma boa largada, e uma boa corrida para fazer o máximo de pontos", completou ele.

Veja resultado do quali e, abaixo, a programação do TCR e como assistir:

1- #77 Raphael Reis 1:32.918

2- #8 Rafael Suzuki +0.030

3- #28 Galid Osman +0.213

4- #23 Ignacio Montenegro +0.423

5- #43 Pedro Cardoso +0.503

6- #2 Juan A. Rosso +0.930

7- #17 Bernardo Llaver +1.030

8- #34 Fabio Casagrande +1.203

9- #5 Fabian Yannantuoni +1.213

10- #37 Guilherme Reischl +1.276

11- #70 Diego Nunes +1.376

12- #60 Juan M. Casella +1.490

Programação do TCR no Velocitta:

Corrida 1 (20 minutos + 1 volta - TCR Brasil) Sábado 10h ESPN 4, Star + e TCR TV Corrida 2 (20 minutos + 1 volta - TCR Brasil) Sábado 14h ESPN 4, Star + e TCR TV Corrida 1 (25 minutos + 1 volta- TCR South America e TCR Brasil) Domingo 09h ESPN 4, Star + e TCR TV Corrida 2 (30 minutos + 1 volta- TCR South America e TCR Brasil) Domingo 12h50 ESPN 4, Star + e TCR TV Programa debate classificação para a prova de domingo do GP dos EUA

