A primeira liderança do TCR South America Banco BRB em solo uruguaio na temporada é de Raphael Reis e da W2 Pro GP. O brasiliense do CUPRA #77 puxou a dobradinha da equipe brasileira pela diferença mínima de 0s009 para seu companheiro de equipe Galid Osman.

Em sua melhor passagem, Reis cravou o tempo de 01:18.651, que, já nos instantes finais do treino, impulsionou o vice-líder do campeonato para o topo da tela de cronometragem na única atividade de sexta-feira

Em um shakedown de 20 minutos, a seletiva pista uruguaia mostrou que a etapa promete ser muito próxima: 12 carros estiveram dentro do mesmo segundo, com a diferença do primeiro para o quarto sendo de apenas 0s1.

Pela Copa Trophy a liderança ficou com o piloto da casa, Enrique Maglione, que conseguiu vantagem de 0.8s para o brasileiro Guilherme Reischl. A terceira melhor marca ficou com o líder da subdivisão, Fabio Casagrande.

Entre as nacionalidades, Bernardo Llaver foi o melhor argentino, com o terceiro lugar na atividade. O piloto do Toyota Corolla GR TCR #17 completou apenas seis giros e, em sua melhor passagem, registrou 1:18.675, com 0.024s de desvantagem para a melhor marca do dia. Juan Manuel Casella foi o melhor uruguaio do dia, com a 11ª posição.

"Começo muito bom e traz um ânimo importante para o fim de semana", disse Reis. É só o shakedown ainda, mas quando o carro desce bom da carreta, o fim de semana tem tudo para ser positivo. O asfalto é novo, então é como se fosse a primeira vez aqui para mim e para muitos pilotos que estão na categoria a mais tempo. É um começo ótimo para o fim de semana e vamos seguir assim".

As atividades de pista do TCR South America continuam neste sábado com mais dois treinos livres e o treino classificatório. No domingo as duas corridas acontecem no período da manhã em solo uruguaio.

Confira a lista de inscritos da etapa de Rivera do TCR South America:

W2 Pro GP – CUPRA

#77 Raphael Reis (BRA) B

#28 Galid Osman (BRA) B

Cobra Racing Team – Toyota

#70 Diego Nunes (BRA) B

#10 Adalberto Baptista (BRA) * B

Squadra Martino – Honda

#34 Fabio Casagrande (BRA) * B

#23 Ignacio Montenegro (ARG) B

#15 Enrique Maglione (URU) * B

#60 Juan Manuel Casella (URU) B

PMO Motorsport – Lynk & Co

#8 Rafael Suzuki (BRA) B

#24 Frederick Balbi (URU)

PMO Racing – Peugeot

#7 Juan Pablo Bessone (ARG)

#55 Diego Gutierrez (ARG) *

#37 Guilherme Reischl (BRA) * B

#36 Damián Fineschi (ARG)

TTA – Toyota

#17 Bernardo Llaver (ARG)

#33 Manuel Sapag (ARG)

Scuderia Chiarelli – Hyundai

#43 Pedro Cardoso (BRA) B

Paladini Racing – Toyota/Audi

#1 Fabricio Pezzini (ARG)

#2 Juan Ángel Rosso (ARG) B

#5 Fabián Yannantuoni (ARG) B

Alfa Racing – Alfa Romeo

#90 Michel Bonnin (URU)

* = Copa Trophy

B = TCR Brasil

Confira a programação do TCR South America em Rivera:

Sábado, 22 de julho:

10:10 – Treino Livre 1

12:20 – Treino Livre 2

16:00 – Classificação - TCR TV

Domingo, 23 de julho

09:10 – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta) - ESPN e Star+

12:55 – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta) - ESPN e Star+

