O primeiro dia de atividades do TCR Brasil Banco BRB no Autódromo Eduardo P. Cabrera, em Rivera, Uruguai, foi marcado pelo domínio dos CUPRA TCR da equipe W2 Pro GP, assim como na etapa de Interlagos, só que na ordem inversa dos carros.

Com o tempo de 01min18s651, Raphael Reis, no carro #77, foi nove milésimos mais rápido que o companheiro de equipe Galid Osman, líder do campeonato, no carro #28. Rafael Suzuki, no Lynk & Co #8 da PMO Motorsport, foi o terceiro mais rápido do dia entre os competidores inscritos no certame brasileiro.

Pela Copa Trophy, a liderança ficou com o brasileiro Guilherme Reischl, com o Peugeot 307 #37 da PMO Racing. Ele ficou seis décimos à frente do líder da subdivisão, Fabio Casagrande, com o Honda Civic #34 da Squadra Martino.

“Começo muito bom e traz um ânimo importante para o fim de semana", disse Reis. "É só o shakedown ainda, mas quando o carro desce bom da carreta, o fim de semana tem tudo para ser positivo. O asfalto é novo, então é como se fosse a primeira vez aqui para mim e para muitos pilotos que estão na categoria a mais tempo. É um começo ótimo para o fim de semana e vamos seguir assim".

Neste fim de semana, serão 21 carros na pista no total, sendo que 13 estão inscritos também pelo TCR Brasil Banco BRB. Localizado a noroeste das cidades de Rivera (Uruguai) e Santana do Livramento (Brasil) e próximo à fronteira entre os dois países, o circuito de 3.080 metros possui 15 curvas, setores rápidos e algumas elevações que o tornam muito atraente para a pilotagem.

Assim como em Interlagos, o TCR Brasil Banco BRB correrá em conjunto com o TCR South America Banco BRB. A etapa também contará com duas categorias locais como eventos-suporte: o Superturismo e os Superescarabajos.

No campeonato, após uma etapa, o campeonato tem os brasileiros Galid Osman e Felipe Lapenna (que correram em dupla em Interlagos) na liderança com 47 pontos, seguidos por Raphael Reis e Jorge Barrio, com 38. O uruguaio Juan Manuel Casella e Gaetano di Mauro vêm em terceiro, com 35. Apenas Osman, Reis e Casella participam da etapa em Rivera.

Neste sábado, serão realizados mais dois treinos livres e a classificação. No domingo, as duas corridas serão realizadas, uma pela manhã e outra ao meio-dia, ambas com transmissão ao vivo pelos canais ESPN e Star+.

Lista de Inscritos para a etapa do TCR Brasil em Rivera:

W2 Pro GP – CUPRA

#77 Raphael Reis (BRA)

#28 Galid Osman (BRA)

Cobra Racing Team – Toyota

#70 Diego Nunes (BRA)

#10 Adalberto Baptista (BRA) *

Squadra Martino – Honda

#34 Fabio Casagrande (BRA) *

#23 Ignacio Montenegro (ARG)

#15 Enrique Maglione (URU) *

#60 Juan Manuel Casella (URU)

PMO Motorsport – Lynk & Co

#8 Rafael Suzuki (BRA)

PMO Racing – Peugeot

#37 Guilherme Reischl (BRA) *

Scuderia Chiarelli – Hyundai

#43 Pedro Cardoso (BRA)

Paladini Racing – Toyota/Audi

#2 Juan Ángel Rosso (ARG)

#5 Fabián Yannantuoni (ARG)

* = Copa Trophy

Cronograma – TCR Brasil - Etapa 2 – Rivera, Uruguai

Sábado, 22 de julho:

10:10 – Treino livre 1

12:20 – Treino livre 2

16:00 – Classificação

Domingo, 23 de julho:

09:10 – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

12:55 – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)

Como demissão de De Vries IMPACTA DRUGOVICH? Veja por que Nyck pode ser PEDRA NO SAPATO de Drugo

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #239 – O que esperar de Ricciardo em retorno à F1? Your browser does not support the audio element. ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music