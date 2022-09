Carregar reprodutor de áudio

Raphael Reis manteve viva a disputa do título no TCR South America. O brasileiro que comanda o CUPRA #77 preparado pela W2 ProGP venceu a segunda prova da penúltima etapa da segunda temporada do TCR South America e reassumiu a segunda posição da tabela.

Com estratégia ousada, priorizando a corrida longa da etapa, Reis largou a primeira corrida do fundo do pelotão, recebendo a quadriculada na 10a posição. Mas, se beneficiou da inversão de grid para a segunda corrida, na qual largou da posição de honra.

Com boa reação e defesa na primeira volta, Reis não foi ameaçado ao longo da corrida, apresentando um ritmo constante e muito forte, conseguiu abrir vantagem confortável antes da metade da prova e apenas precisou poupar o equipamento para vencer com margem de 15s para Gabriel Lusquiños, que recebeu a quadriculada em P2.

Foi a segunda vitória de Raphael Reis no traçado da capital argentina, na temporada 2021 Reis também venceu no autódromo Oscar y Juan Gálvez.

Além da vitória, Reis liderou todas as voltas, largou da pole e completou a corrida com a volta mais rápida, cravando também o Grand Chelem.

"Me sinto muito bem em Buenos Aires, assim como no ano passado prevaleceu a estratégia de manter o desempenho e o desgaste dos pneus. Segundo ano seguido que a gente vem aqui e termina com a vitória, muito feliz com esse resultado ."

A última etapa do TCR acontece nos dias 8 e 9 de outubro em San Juan Villicum. Os competidores precisarão descartar os dois resultados antes de acelerar para a decisão do campeonato.

