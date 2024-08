Rodrigo Baptista, no Honda Civic Type R TCR #3 da Squadra Martino, foi o mais rápido no primeiro dia de atividades do TCR South America no inédito circuito de Mercedes, Uruguai. "Ainda é cedo para conclusões, mas deu para ver que o carro é bom. Todos os carros da Squadra Martino estão andando bem e a pista é boa, não tem ondulações, bem flat e fico feliz em andar em uma pista como essa. É continuar trabalhando no carro, não podemos acomodar com o resultado do shakedown", disse Digo.

O brasileiro marcou sua melhor volta em 1:19.103, 141 milésimos à frente do argentino Norberto Fontana, seu companheiro de equipe, no Honda Civic Type R TCR #47. "Feliz com o desempenho no shakedown. Gostei muito da pista, muito técnica e faz o piloto trabalhar bastante. O carro está muito bem, encaixamos uma boa volta e estou feliz por isso. Agora é trabalhar no carro, mas pelo início do final de semana eu creio que estaremos bem", afirmou Fontana.

O brasileiro Galid Osman, no CUPRA Leon VZ TCR #28, fechou a lista dos três primeiros colocados nesta sexta. "A pista é muito legal, com um asfalto muito bom e fiquei bem animado com este primeiro treino. Foi bom terminar entre os três, estamos competitivos e agora vamos trabalhar no carro para poder seguir andando na frente amanhã", observou Galid.

Um dos líderes do campeonato, o brasileiro Pedro Cardoso, no Peugeot 308 TCR #43 da PMO Racing, foi o quarto colocado, três posições à frente de seu principal rival, o argentino Juan Ángel Rosso, com o Toyota Corolla GRS TCR da Paladini Racing, que ficou em sétimo. Terceiro no campeonato, Raphael Reis, no CUPRA Leon VZ TCR #77 preparado pela W2 ProGP, terminou a sexta-feira na nona posição.

Entre os uruguaios que participam da etapa no Complexo Esportivo Ciudad de Mercedes, circuito inaugurado em 2009 com 2.930 metros e nove curvas, o melhor foi Juan Manuel Casella, no Honda Civic Type R TCR #3 da Squadra Martino. Ele terminou o dia na sexta posição, 383 milésimos atrás do companheiro Digo.

Casella disse: “Fui para a pista tranquilo para entender o carro nesta pista. Já conheço o traçado de outras competições que vim com outras categorias, mas não com o Honda Civic. Estou desfrutando, é uma pista que adoro. Estamos indo aos poucos e buscando evoluir durante todo o final de semana."

As atividades na pista do fim de semana seguem neste sábado, quando serão disputados dois treinos livres e uma sessão exclusiva para os pilotos da Copa Trophy na abertura do dia; e a classificação no meio da tarde. O domingo encerra o cronograma com as duas corridas. No campeonato, Pedro Cardoso e Juan Ángel Rosso estão empatados na liderança com 248 pontos, seguidos por Raphael Reis, com 215. A Motorsport.tv Brasil transmite sessões qualificatórias e corridas no YouTube.



Lista de inscritos

W2 Pro GP – CUPRA

#77 Raphael Reis (BRA)

#28 Galid Osman (BRA)

#37 Guilherme Reischl (BRA) *



Cobra Racing Team – Toyota

#7 Thiago Vivacqua (BRA)



Squadra Martino – Honda

#3 Rodrigo Baptista (BRA)

#60 Juan Manuel Casella (URU)

#34 Fabio Casagrande (BRA) *

#15 Enrique Maglione (URU) *



PMO Racing – Peugeot

#43 Pedro Cardoso (BRA)

#44 Leonel Pernia (ARG)

#8 Rafael Suzuki (BRA)



Toyota Team Argentina – Toyota

#17 Matías Rossi (ARG)



Paladini Racing – Toyota

#16 Juan Ángel Rosso (ARG)

#5 Fabián Yannantuoni

#61 Diego Noceti



Squadra Martino Racing – Honda

#47 Norberto Fontana (ARG)





Cronograma – TCR South America Banco BRB – Mercedes, Uruguai

Sábado, 24 de agosto

09:00 – Treino Copa Trophy

10:35 – Treino Livre 1

13:05 – Treino Livre 2

15:00 – Classificação Q1

15:30 – Classificação Q2 (12 melhores)

Domingo, 25 de agosto

09:38 – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

12:38 – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)

Russell bate Piastri e lidera o dia, com Verstappen só 5º e Ferrari mal. Veja:

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast: Max Wilson DESVENDA CRISE da Red Bull, REBATE DETRATORES de Drugo e cia, CRITICA CONTRATOS da F1 e +

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!