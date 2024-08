Após duas etapas bem-sucedidas ao lado do TCR World Tour, o TCR South America volta a acelerar em 'voo solo' neste fim de semana, com o circuito de Mercedes recebendo a sexta etapa da temporada 2024, sendo a última em solo uruguaio.

A cidade fica localizada no sudoeste do Uruguai, próximo à divisa com a Argentina, e o circuito tem extensão de 2.930 metros e nove curvas.

E o TCR South America entra na segunda metade da temporada 2024 pegando fogo! Temos um empate na liderança do campeonato, com Pedro Cardoso e Juan Ángel Rosso tendo 248 pontos cada, com o brasileiro levando a melhor no critério de desempate. Rapha Reis é o terceiro com 215, à frente de Rafael Suzuki (181) e Juan Manuel Casella (161), completando o top 5.

Com apenas um rápido shakedown na sexta-feira, as atividades de pista serão concentradas no fim de semana, com dois treinos livres e a classificação no sábado e as duas corridas no domingo.

Assim como na anterior, o TCR Brasil não corre nesta etapa. Resta apenas uma data no calendário do campeonato brasileiro, que será realizada no começo de outubro, em Buenos Aires.

A Motorsport.tv Brasil transmite ao vivo e de graça toda a emoção da etapa, da classificação às duas corridas do fim de semana.

Confira a programação do TCR South America em Mercedes:

Sessão Dia Horário Transmissão Shakedown Sexta-feira 17h00 - Treino Livre 1 Sábado 10h35 - Treino Livre 2 Sábado 13h05 - Classificação Sábado 15h00 Motorsport.tv Brasil Corrida 1 Domingo 09h30 Motorsport.tv Brasil Corrida 2 Domingo 12h30 Motorsport.tv Brasil

